

زووم تضاعف إيراداتها 4 مرات ونمو في الاشتراكات المدفوعة وكبار المشتركين زووم تضاعف إيراداتها 4 مرات ونمو في الاشتراكات المدفوعة وكبار المشتركين

مازالت خدمة المؤتمرات المرئية زووم تحقق الأرقام القياسية، فقد تضاعفت إيراداتها نحو أربع مرات خلال عام واحد فقط وزاد عدد مشتركيها بأكثر من 63 ألف مشترك جديد خلال 3 أشهر فقط.



حققت زووم إيرادات إجمالية 777.2 مليون دولار في الربع الثالث بنمو 400% عن نفس الفترة من العام الماضي وهذا الربع الثاني على التوالي الذي تحقق فيه معدل نمو 4 مرات السابق.



لا تكشف زووم عن عدد مستخدميها الإجماليين، لكنها تكشف عن المشتركين بالخدمة المدفوعة حيث أصبح لديها 433700 مشترك بزيادة 63500 مشترك جديد عن الربع الماضي حيث كان لديها 370200 مشترك. والأهم في هذا الرقم هو نمو عدد المشتركين الكبار الذين يحققون إيرادات إجمالية تزيد عن 100 ألف دولار لكل واحد ليصبح نحو 1300 مشترك وهؤلاء عادة يكونون من الشركات الكبيرة.

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ما زالت توقعات زووم بنمو نتائجها وأرقامها خلال الربع القادم وليس هناك مؤشرات على توقف النمو بالرغم من عودة النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم والعودة للعمل من الشركات والدراسة من المدارس.والمنافس الأبرز الآن أمام زووم هو خدمتي Meet من جوجل و Teams من مايكروسوفت التي توفر نفس الخدمات بدون قيود الزمن للجلسة الواحدة.