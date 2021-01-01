

كوالكوم تكشف عن معالج الهواتف الرائدة لعام 2021 “سنابدراجون 888” كوالكوم تكشف عن معالج الهواتف الرائدة لعام 2021 “سنابدراجون 888”

كشفت شركة أشباه الموصلات الأمريكية “كوالكوم” اليوم عن معالجها الجديد سنابدراجون 888 “Snapdragon 888” الذي سيدعم هواتف الأندرويد الراقية في النصف الأول من العام المقبل 2021.



وحسب الشركة فإن هاتف شاومي الرائد Mi 11 سيكون أول الهواتف العاملة بالمعالج الجديد؛ فيما ستحمل هواتف من إل جي وأسوس وأوبو ولينوفو معالج سنابداجون 888 “Snapdragon 888” في نفس العام.



أما بالنسبة للترقيات التي حصل عليها المعالج والخصائص الجديدة التي سيأتي بها فلم تذكر الشركة الكثير خلال اليوم الأول من مؤتمرها السنوي “Tech Summit”؛ على أمل أن تتبوح عن المزيد في الغد.

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لكن ما هو متوفر من تفاصيل الآن يعد مشجعًا؛ حيث قالت الشركة أن المعالج يدعم الجيل الثالث من مودم الجيل الخامس X60 5G، وكذلك رقاقة الذكاء الاصطناعي من الجيل السادس، كما يأتي مع ميزات الجيل الثالث من منصة ألعاب النخبة “Elite Gaming” المتوافقة مع ترقيات قوية على أداء معالج كوالكوم الرسومي “Adreno “.وصرحت الشركة أن الرقاقة الجديدة ستضاعف التصوير الحاسوبي لثلاثة مرات أكثر؛ محولة بذلك كاميرا الهاتف الذكي إلي جودة تضاهي الكاميرا الاحترافية.حيث أن الهاتف مع معالج سنابدراجون 888 سيكون قادرًا على التقاط صور بدقة 2.7 جيجا بكسل في الثانية أي ما يمكن ترجمته بالتقاط 120 صورة بدقة 12 ميجا بكسل في الثانية الواحدة؛ وهذا يعد أسرع بنسبة 35% من معالجها السابق “سنابدراجون 865”.