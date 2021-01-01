شركة Salesforce تستحوذ على خدمة سلاك Slack بـ 28 مليار دولار

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شركة Salesforce تستحوذ على خدمة سلاك Slack بـ 28 مليار دولار

صفقة كبيرة ومهمة في مجال خدمات العمل التشاركي، حيث أعلنت شركة Salesforce صاحبة تطبيقات الأعمال عن استحواذها على شركة سلاك Slack صاحبة تطبيق العمل التشاركي بصفقة قيمتها 27.7 مليار دولار.

وسيتم دمج منصة التواصل سلاك ضمن كافة تطبيقات Salesforce السحابية. وبعد إتمام الصفقة سيتم دمج سلاك لتكون تابعة لشركة Salesforce رسمياً وسيواصل مديرها التنفيذي Stewart Butterfield قيادة المنصة.

ترى Salesforce أنها وبالتعاون مع خدمة سلاك ستعمل على تشكيل مستقبل تطبيقات الشركات وتغيير شكل العمل ليكون رقمياً بالكامل من أي مكان في العالم.

وكانت الخدمة قد حققت نمواً واهتماماً متزايداً بعد أزمة كورونا، وقدمت عدة مزايا جديدة مثل المكالمات الصوتية غير المتزامنة، القصص، وحتى إتاحة التواصل بين المستخدمين بغضّ النظر عن شركاتهم.

وستحتاج الصفقة إلى عام ونصف تقريباً حتى إتمامها، فمن المتوقع أن تنجز في الربع الثاني من العام المالي 2022 حيث أنها بحاجة لموافقة مساهمي Slack والحصول على الموافقات من الجهات التشريعية وغيرها من الموافقات.

يذكر أن خدمة سلاك التي تأسست عام 2013 فقدت نحو 40% من قيمتها السوقية منذ إطلاقها للاكتتاب العام، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 25 مليار دولار فقط.

المصدر: عالم التقنيه

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