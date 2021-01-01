شركة Salesforce تستحوذ على خدمة سلاك Slack بـ 28 مليار دولار

صفقة كبيرة ومهمة في مجال خدمات العمل التشاركي، حيث أعلنت شركة Salesforce صاحبة تطبيقات الأعمال عن استحواذها على شركة سلاك Slack صاحبة تطبيق العمل التشاركي بصفقة قيمتها 27.7 مليار دولار.
وسيتم دمج منصة التواصل سلاك ضمن كافة تطبيقات Salesforce السحابية. وبعد إتمام الصفقة سيتم دمج سلاك لتكون تابعة لشركة Salesforce رسمياً وسيواصل مديرها التنفيذي Stewart Butterfield قيادة المنصة.
ترى Salesforce أنها وبالتعاون مع خدمة سلاك ستعمل على تشكيل مستقبل تطبيقات الشركات وتغيير شكل العمل ليكون رقمياً بالكامل من أي مكان في العالم.
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