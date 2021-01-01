عندما يتعلق الأمر بتيك توك، فإن رقم 3 دقائق هو حقاً فيديوهات طويلة! نعم، هنا ليس يوتيوب فتكون متوسط الفيديوهات التي تشاهدها أضعاف هذا الرقم، إنما تيك توك كان واحد من أسباب نجاحه هي الفيديوهات القصيرة، لكن هذا على وشك أن يتغير.
ظهر لبعض المستخدمين إشعار يفيد بإمكانية رفع مقاطع فيديو طولها يصل حتى 3 دقائق عبر تطبيق تيك توك وعبر سطح المكتب.
مازال الاختبار في مراحله الأولى ما يعني أنه متوفر لعدد محدود للغاية وقد يواجه بعض المشاكل، لذا لا تتوقع أن تصادف تلك المقاطع كثيراً أثناء تصفحك اليومي.
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التعليقات على تيك توك تختبر الفيديوهات الطويلة حتى 3 دقائق
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