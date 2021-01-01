

تيك توك تختبر الفيديوهات الطويلة حتى 3 دقائق تيك توك تختبر الفيديوهات الطويلة حتى 3 دقائق

عندما يتعلق الأمر بتيك توك، فإن رقم 3 دقائق هو حقاً فيديوهات طويلة! نعم، هنا ليس يوتيوب فتكون متوسط الفيديوهات التي تشاهدها أضعاف هذا الرقم، إنما تيك توك كان واحد من أسباب نجاحه هي الفيديوهات القصيرة، لكن هذا على وشك أن يتغير.



ظهر لبعض المستخدمين إشعار يفيد بإمكانية رفع مقاطع فيديو طولها يصل حتى 3 دقائق عبر تطبيق تيك توك وعبر سطح المكتب.



مازال الاختبار في مراحله الأولى ما يعني أنه متوفر لعدد محدود للغاية وقد يواجه بعض المشاكل، لذا لا تتوقع أن تصادف تلك المقاطع كثيراً أثناء تصفحك اليومي.

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حالياً الحد الأقصى لمقاطع تيك توك هو دقيقة واحدة، وأثبتت تجربة المنصة أنه حد أقصى مناسب لأغلب الناس، مقارنة مثلاً مع تطبيق فاين الذي كانت مقاطعه 6 ثوان فقط ولم يحقق أي نجاح يذكر.رفع الحد الأقصى للمحتوى المنشور طريقة تتبعها العديد من الخدمات، رأينا تويتر وقد زادت عدد المحارف بنحو الضعف إلى 280 محرف.لو أطلقت الشركة هذه الخاصية لكافة المستخدمين لاحقاً، فمن المحتمل أن تقضي وقتاً أطول فيه، وهذا يفتح المجال أوسع أمام المزيد من الإبداع حيث أصبح أمامهم ثلاثة أضعاف الوقت!.