

اتبعها فورا.. 5 حيل بسيطة لـ حماية شبكة الواي فاي بمنزلك من الاختراق اتبعها فورا.. 5 حيل بسيطة لـ حماية شبكة الواي فاي بمنزلك من الاختراق

لا يعرف الكثرون كيفية حماية الرواتر الخاص بشبكات الواي فاي Wi-Fi المنزلية والتي تكون عرضة كل يوم للاختراق، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب من بينها كلمات المرور الضعيفة، حيث يسهل على العديد من البرامج المنتشرة مؤخرا على الهواتف الذكية اختراق جهاز الراوتر الخاص بشبكات الواي فاي المنزلية، مما يمثل مشكلة كبيرة للمستخدمين في الكثير من النواحي، وفيما يلى نعرض بعض الحيل التى تساعد المستخدم على حماية شبكة الرواتر من الاختراق:



كيفية حماية الراوتر من الاختراق

الحيلة الأولى: تغيير الإعدادات الافتراضية للرواتر:

تأتي أجهزة الروارتر بالإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة له او مشغل الشبكة التابع لها، حيث تحتوي الصفحة الرئيسية للإعدادات على خيارين هما اسم المستخدم (Username) وكلمة المرور (Password)، والتي تنقلك فيما بعد إلى إعدادات كثيرة خاصة بمشغل الجهاز إلى جانب إعدادات الخصاة باسم وكلمة سر شبكة الواي فاي، فإن لم تقم بتغيير تلك الإعدادات منذ اشتراكك بالخدمة فمن السهل على المتسلل الوصول إليها بسهولة، لذا يجب عليك تغييرها فورا إلى أخرى أكثر صعوبة.



الحيلة الثانية: إخفاء اسم شبكة واي فاي Hide Network:

بعد الانتهاء من تغيير بيانات الدخول لصفحة الإعدادات، ستنتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على العديد من الإعدادات ولكن أغلبها ليست ذات أهمية بالنسبة لك ولكنها تخص طريقة عمل الخدمة بالنسبة للمشغل، ولكن تحتوي على ثلاث إعدادات مهمة بالنسبة لك من بينها ميزة "إخفاء اسم شبكة الواي فاي، حيث يكون اسم الشبكة ظاهرا بشكل افتراضى لسرعة اتصال المستخدمين به، ولكن إذا كنت تفضل إخفاءها فإنها ستتطلب من المستخدم إدخال اسم الشبكة بشكل يدوى في كل مرة، وذلك من أجل حماية جهاز الرواتر من الاختراق ويمكن فعل ذلك من خلال دخول الإعدادات ثم اختيار "Wireless" ثم> خيار إخفاء SSID، وعند تعطيل هذه الخاصية لن تظهر لأي شخص آخر عند البحث عن شبكات واي فاي قريبة.

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الحيلة الثالثة: تغيير كلمة السر كل فترة:مع تعدد البرامج المخصص لاختراق أجهزة الرواتر، سيكون الحل الأمثل بالنسبة لك هو تغيير كلمة سر الواي فاي كل فترة، لأنه إذا تركت كلمة السر واسم الشبكة كما هو بدون تغيير فهذا يسهل على أي متسلل اختراق الشبكة بسهولة، لذا قم بتغيير كلمة المرور كل فترة وتذكر عدم إضافة اسمك أو ما يدل أن هذه الشبكة تخصك لأن معرفة هوية صاحب الشبكة، من الأمور التي قد تسهل عملية الاختراق.الحيلة الرابعة: تفعيل جدار حماية firewall:من أفضل الطرق لحماية جهاز الرواتر من الاختراق، وهو تفعيل أدوات الحماية أو تمكين جدار الحماية المسمى "firewall"، حيث تتيح لك هذه الإعدادات معرفة البيانات الواردة والصادرة في شبكتك وحمايتها من المتسللين، لذا قم بتثبيت أحد برامج جدار الحماية مثل ZoneAlarm بشكل مجاني على نظام تشغيل ويندوز الخاص بحاسوبك وربطها مع جهاز الرواتر، ولكن كن حذرا للغاية في التعامل مع مثل هذه البرامج.الحيلة الخامسة: استخدم تطبيقا للتحقق من الأجهزة المتصلة:توجد العديد من التطبيقات التي تساعد على اختراق أجهزة الرواتر، وإلى جانب ذلك هناك العديد من تطبيقات الحماية ومن بينها تلك التي تساعدك على معرفة ما إذا كان شخصا ما يتجسس على شبكة بالواي فاي Wi-Fi الخاصة بك، حيث ستعمل على مسح الأجهزة المتصلة بجهاز إرسالك وإخبارك بعددها وأسمائها أيضا، فإذا رأيت جهاز غريبا مثلا بشبكتك فيمكنك سريعا تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة جهاز التوجيه الخاص بك للشبكة التابع لها أو الاتصال بمزود الخدمة التابع له واتباع الخطوات معه، وبمجرد الوصول إلى صفحة المسئول، ستحتاج إلى تحديد الصفحة التي تظهر عناوين MAC للأجهزة المتصلة، وقد تجد أسماء الأجهزة المتصلة ضمن تبويب wireless status.