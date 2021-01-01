طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، عددا كبيرا من الميزات خلال الفترة الأخيرة، من بينها نظام المدفوعات التي حصل عليها مؤخرا إلى جانب ميزة اختفاء الرسائل.
وتعمل شركة فيسبوك Facebook، المالكة للتطبيق حاليا على تطوير مجموعة جديدة من الميزات والتي سيتم طرحها رسميا بمجرد الانتهاء منها، ونستعرض معك فيما يلي أبرز الميزات التي حصل عليها تطبيق واتساب خلال الشهريين الماضيين:
1. اختفاء الرسائل بعد مدة زمنية معينة:
أطلق واتساب ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، بعد أن ظهرت الميزة التي طال انتظارها في عدة اختبارات على النسخ التجريبيية من التطبيق، وقد استلهمت الشركة المالكة للمنصة ميزاتها الجديدى من تطبيق "سناب شات"، والتي تتيح للمستخدمين خيار تمكين حذف الرسائل من الدردشات تلقائيا بعد مدة محددة وهي 7 أيام، وهي متاحة للمحادثات الفردية والجماعية على هواتف آيفون وأندرويد وإصدار الويب من واتساب.
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التعليقات على واتساب يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها
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