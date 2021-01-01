

واتساب يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها واتساب يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، عددا كبيرا من الميزات خلال الفترة الأخيرة، من بينها نظام المدفوعات التي حصل عليها مؤخرا إلى جانب ميزة اختفاء الرسائل.



وتعمل شركة فيسبوك Facebook، المالكة للتطبيق حاليا على تطوير مجموعة جديدة من الميزات والتي سيتم طرحها رسميا بمجرد الانتهاء منها، ونستعرض معك فيما يلي أبرز الميزات التي حصل عليها تطبيق واتساب خلال الشهريين الماضيين:



1. اختفاء الرسائل بعد مدة زمنية معينة:

أطلق واتساب ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية، بعد أن ظهرت الميزة التي طال انتظارها في عدة اختبارات على النسخ التجريبيية من التطبيق، وقد استلهمت الشركة المالكة للمنصة ميزاتها الجديدى من تطبيق "سناب شات"، والتي تتيح للمستخدمين خيار تمكين حذف الرسائل من الدردشات تلقائيا بعد مدة محددة وهي 7 أيام، وهي متاحة للمحادثات الفردية والجماعية على هواتف آيفون وأندرويد وإصدار الويب من واتساب.

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2. ميزة مدفوعات واتساب لتحويل الأموال:كان واتساب يتطلع إلى إطلاق نظام المدفوعات الخاص به من عام 2018، ولكن كانت الشركة المالكة للخدمة في انتظار موافقة شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، والتي حصلت عليها بالفعل في بداية الشهر المنصرم، وستتيح خدمة المدفوعات التي تم إطلاقها بنجاح في الهند يوم 6 نوفمبر الماضي، إرسال واستلامها من الأصدقاء والعائلة بسهولة إرسال الرسائل داخل الدردشة، وهي متاحة للتداول داخل الدولة الآسيوية على هواتف أندرويد وآيفون.3. ميزة الكتم للأبد للتخلص من المجموعات المزعجة:كشف "واتساب"، عن ميزة مفيدة مؤخرا تسمى الكتم للأبد "Always Mute"، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق التراسل من كتم صوت المجموعات المشاركين فيها إلى الأبد، وتأتي هذه الخاصية الجديدة كبديل لخيار كتم صوت مجموعاتهم لمدة عام فقط.