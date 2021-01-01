Nintendo تسهل نقل لقطات شاشة Switch إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر

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Nintendo تسهل نقل لقطات شاشة Switch إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر

وصل آخر تحديث لأجهزة Nintendo Switch، والذى يأتي بطرق جديدة لتحميل لقطات الشاشة الخاصة بك على الهاتف أو الكمبيوتر، حيث يمكنك الآن نقل كل من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بلعبتك لاسلكيًا إلى الهواتف أو الأجهزة اللوحية باستخدام كاميرا الجهاز الذكي لمسح رمز QR code الذي سينشئه الجهاز الخاص بك في كل مرة تستخدم فيها الميزة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الألبوم على وحدة التحكم الخاصة بك واختيار ما يصل إلى 10 صور والتقاط فيديو واحد، وهو الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكنك إرسالها لكل دفعة، وبعد ذلك، ما عليك سوى تحديد "مشاركة وتحرير" ثم "إرسال إلى الهاتف الذكي".

أما إذا كنت ترغب في نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر بدلاً من ذلك، فما عليك سوى الحصول على كابل USB يدعم نقل البيانات للوصول إلى ميزة "النسخ إلى الكمبيوتر" الجديدة، حيث يوجد الخيار الجديد في قسم "إدارة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو" ضمن "إدارة البيانات" في الإعدادات.

وبينما لا تزال الأساليب الجديدة تتطلب القليل من الجهد، فإنها يمكن أن تجعل نقل لقطات الشاشة أسهل كثيرًا، ففي الماضي، كان عليك إما تحميل ملفاتك على Twitter أو Facebook أو حفظها على بطاقة microSD أولاً لتتمكن من الوصول إليها على جهاز آخر.

كما يضيف آخر تحديث للبرنامج أيضًا Nintendo Switch Online إلى القائمة الرئيسية لتسهيل عرض خدماته، كما يأتي مزودًا بميزة جديدة تقوم تلقائيًا بتنزيل النسخ الاحتياطية - حفظ البيانات المضافة إلى Save Data Cloud التي قد ترغب في تشغيلها إذا كان لديك أنظمة متعددة، فيما سيظهر لك قسم "الاتجاهات" المضاف إلى صفحة المستخدم ما يلعبه أصدقاؤك، وأخيرًا، ستتمكن الآن من تحديد أولويات التنزيلات عندما يكون هناك العديد منها قيد التقدم.

المصدر: اليوم السابع

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