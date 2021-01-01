هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو على الموبايل ويحبون تسجيل الشاشة خلال الاستمتاع بتلك الألعاب، وهو ما دفع شركة أمازون لطرح تطبيق جديد يعرف بـ GameOn، حيث صممته الشركة لمشاركة المحتوى المرتبط بالألعاب، مثل مقاطع فيديو اللعب، ليكون بمثابة مسجل ألعاب قوي على هواتف الأندرويد.
خدمة GameOn
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يمكنك مباشرة مشاركة المقطع مع أي خدمة، وكشفت أمازون أن تطبيقها يتضمن أكثر من 1000 لعبة عالية المستوى، بما في ذلك ألعاب مثل “PUBG Mobile و Crossy Road و Gardenscapes و Fishdom و Angry Birds 2 و Final Fantasy Brave Exvius و War Robots و Property Brothers Home Design وأكثر".
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التعليقات على يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟
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