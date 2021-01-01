يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟

صورة الخبر: يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟
يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟

هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو على الموبايل ويحبون تسجيل الشاشة خلال الاستمتاع بتلك الألعاب، وهو ما دفع شركة أمازون لطرح تطبيق جديد يعرف بـ GameOn، حيث صممته الشركة لمشاركة المحتوى المرتبط بالألعاب، مثل مقاطع فيديو اللعب، ليكون بمثابة مسجل ألعاب قوي على هواتف الأندرويد.



خدمة GameOn
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يمكنك مباشرة مشاركة المقطع مع أي خدمة، وكشفت أمازون أن تطبيقها يتضمن أكثر من 1000 لعبة عالية المستوى، بما في ذلك ألعاب مثل “PUBG Mobile و Crossy Road و Gardenscapes و Fishdom و Angry Birds 2 و Final Fantasy Brave Exvius و War Robots و Property Brothers Home Design وأكثر".

amazon-gameon-1024x547
كما يأتى تطبيق GameOn بميزة تسجيل الشاشة مع الكاميرا الأمامية، وذلك لإضفاء طابع شخصي إلى مقاطعك، وهناك محرر خاص به، وقسم لعرض أفضل مقاطع ألعاب الهاتف من مجتمع التطبيق، وفي الوقت الحالي فإن التطبيق متاح لمنصة أندرويد فقط.





المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعنى إيه خدمة GameOn من أمازون وكيف تستفيد منها؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98650

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager