وفقًا لإشاعة حديثة، فقد تردد أنه في العام 2021، ستقوم شركة آبل بإستخدام تصميم جديد في حواسيب MacBook. كان يُعتقد بأن شركة آبل ستقوم بإستخدام التصميم الجديد في حواسيب MacBook المُزودة بالمعالج Apple M1 أو Apple M2، ولكن إتضح أن هذا التغيير على مستوى التصميم سينطبق كذلك على طرازات MacBook المُزودة بمعالجات Intel، على الأقل وفقًا @L0vetodream والذي يملك سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بمنتجات آبل القادمة.
لنكون صادقين، هذا يبدو منطقيًا للغاية. عندما أعلنت شركة آبل في البداية عن خططها للتخلي عن معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها، أوضحت الشركة أنها ستتخلى عن معالجات Intel بشكل كامل في غضون عامين، وهذا ما يعني بأنها ستعتمد على المعالجات الخاصة بها في حواسيبها الخاصة بشكل تدريجي.
على الرغم من أن حواسيب آبل الأولى المُزودة بالمعالج Apple M1 حصلت على تقييمات إيجابية من حيث الأداء، إلا أنها تفتقر إلى بعض الميزات التي تمتلكها معالجات Intel، مثل القدرة على تشغيل غالبية البرامج التي تستند على معمارية 86×. بينما يأتي المعالج Apple M1 مع برنامج الترجمة Rosetta 2، فإنه لا يزال حلاً غير مثالي.
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التعليقات على حواسيب MacBook المُعادة التصميم القادمة من آبل ستواصل إستخدام معالجات Intel
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