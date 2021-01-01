

قريبًا.. Windows 10 سيعمل على تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة المصممة لنظام أندرويد قريبًا.. Windows 10 سيعمل على تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة المصممة لنظام أندرويد

تعمل مايكروسوفت على مشروع يسمى Latte من شأنه أن يسمح لمطوري التطبيقات بإحضار تطبيقات أندرويد الخاصة بهم مباشرة إلى Windows 10 مع القليل من التغييرات في الرموز.







سيحتاج المطورون إلى حزم تطبيقات Android الخاصة بهم بتنسيق MSIX وإرسالها إلى متجر Microsoft، وفقًا لتقارير Windows Central.

قد يعجبك أيضا... loading...

MSIX هو تنسيق حزمة تطبيقات Windows يوفر تجربة تغليف حديثة لجميع تطبيقات Windows.حاليًا، يمكن للمستخدمين تشغيل تطبيقات Android على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عبر دفقالتطبيقات باستخدام تطبيق "Your Phone" المدمج في Windows 10، ومع ذلك، فقد اقتصرت هذه الوظيفة على عدد قليل من أجهزة Samsung.سيسمح Project Latte لمطوري التطبيقات بإحضار التطبيقات إلى Windows 10 التي لا يتوفر بها إصدار Windows، ومع ذلك، قد لا يدعم Project Latte خدمات Play لأن Google لا تسمح بتثبيت خدمات Play على أي شيء آخر غيرأجهزة Android ونظام التشغيل Chrome.وقال التقرير: "هذا يعني أن التطبيقات التي تتطلب Play Services APIs ستحتاج إلى تحديث لإزالة تلك التبعيات قبل إرسالها على Windows 10"، في وقت سابق، جربت Microsoft نفس الشيء مع مشروع مشابه يحمل الاسم الرمزي Astoria والذي لم ير النور.من المحتمل أن يتم تشغيل Project Latte بواسطة نظام Windows الفرعي لنظام Linux WSL، وذكر التقرير أن مايكروسوفت أعلنت أن WSL ستحصل قريبًا على دعم لتطبيقات GUI Linux، بالإضافة إلى تسريع GPU الذي من شأنه أن يساعد في أداء التطبيقات التي تعمل عبر WSL.