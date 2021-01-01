

تقرير يؤكد.. لعبة Cyberpunk 2077 متعددة اللاعبين تقرير يؤكد.. لعبة Cyberpunk 2077 متعددة اللاعبين

تعد Cyberpunk 2077 من CD Projekt Red واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة هذا العام، ومن المقرر إطلاقها الشهر المقبل فقط، لديها عالم كبير ومفتوح للمدينة الليلية، ادعى تقرير سابق أنه يعج بأكثر من 1000 شخصية غير قابلة للعب، ولعب فيها كيانو ريفز دور جوني سيلفرهاند.







من المتوقع أن تكون رحلة طويلة تليق بدور عالمي مفتوح للعبة، سيكون بالتأكيد أطول من The Witcher 3: Wild Hunt، في ستوديو الألعاب البولندي.

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تبحث CD Projekt Red أيضًا في الجانب متعدد اللاعبين من اللعبة ولديها خطط معينة لها، وفقًا لتقرير صادر عن GameRant، فإن وضع تعدد اللاعبين لـ Cyberpunk 2077 قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن يصل في عام 2022 كلعبة قائمة بذاتها.يقتبس التقرير عن آدم كيشينسكي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، الذي قال في مؤتمر عبر الهاتفإن تعدد اللاعبين يُنظر إليه حاليًا على أنه منتج مستقل، سيتم تعيينها في نفس عالم اللعبة مثل Cyberpunk 2077 للاعب الفردي ومرتبطة إلى حد كبير بمفهوم اللاعب الفردي Cyberpunk.وفقًا للتقرير، يعمل فريق مستقل على لعبة متعددة اللاعبين وسيكون إنتاجًا كبيرًا، حيث يعمل عليه العديد من المطورين.تم إطلاق Cyberpunk 2077 في 10 ديسمبر لأجهزة PS4 و Xbox One و PC و Google Stadia، ستنتقل اللعبة إلى وحدات تحكم PS5 و Xbox Series X و S من الجيل التالي في عام 2021.