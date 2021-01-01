تعملها إزاى.. كيفية إزالة صفحتك على فيس بوك واسترجاعها مرة أخرى

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تعملها إزاى.. كيفية إزالة صفحتك على فيس بوك واسترجاعها مرة أخرى

إذا كنت من الأشخاص الأكثر فاعلية على موقع التواصل "فيس بوك" ولديك صفحة خاصة بك، ولكنك ما عدت تريدها، فيمكنك حذفها ببساطة، ولكن يجب أن تكون أدمن تلك الصفحة الفعلى، كما أنه يمكنك استرجاعها مرة أخرى في حال احتجت إليها مرة أخرى ولكن خلال فترة محددة، هذا ما نقدمه لك في خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع الدعم بفيس بوك.

طريقة إزالة صفحتك من فيس بوك:


1. الاتجاه إلى "النيوزفيد"، اضغط فوق "الصفحات" في القائمة اليمنى.

2. انتقل إلى صفحتك واضغط فوق "إعدادات الصفحة" في الجزء السفلي الأيسر.

3. يمكنك من عام، الضغط فوق إزالة الصفحة.

4. اضغط فوق حذف [اسم الصفحة].

5. اضغط فوق حذف الصفحة ثم اضغط فوق موافق.

ضع في اعتبارك أن صفحتك لن يتم حذفها نهائيًا حتى مرور 14 يومًا، ويمكنك إلغاء حذف صفحتك في أي وقت خلال هذه الفترة.

لإلغاء حذف صفحتك، عليك إتباع هذه الخطوات:


1. انتقل إلى صفحتك في غضون 14 يومًا من الجدولة لحذف صفحتك.

2. اضغط فوق إعدادات الصفحة في أسفل اليسار.

3. اضغط فوق "إلغاء الحذف" أعلى صفحتك.

4. اضغط فوق "تأكيد" ثم اضغط فوق "موافق".

المصدر: اليوم السابع

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