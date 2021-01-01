مايكروسوفت ترغب في العمل مع آبل لجلب خدمة بث الألعاب السحابية Xbox Game Pass Ultimate لأجهزة iOS

أعربت آبل منذ فترة قصيرة نسبيًا عن إستعدادها للسماح بخدمات بث الألعاب السحابية بالتواجد على أجهزتها المحمولة، ولكن كان هناك تحذير يتمثل في وجود إطلاق الألعاب التي تُعتبر جزءًا من الخدمة بشكل منفصل على متجر Apple App Store حتى تتمكن الشركة من مراجعة تلك الألعاب للتأكد من أنها تحترم شروط وقوانين المتجر.
هذا الطلب غير منطقي لأن بعض الخدمات تحتوي على مئات الألعاب، وعملية إطلاقها بشكل منفصل ستكون طويلة ومملة، ولكن مايكروسوفت تأمل في أن تتمكن من العمل مع آبل. أثناء حديثه مع موقع The Verge، كشف رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer أنهم منفتحون على فكرة العمل مع آبل لجلب خدمة بث الألعاب السحابية xCloud إلى أجهزة iOS.
ووفقًا للسيد Phil Spencer، فقد صرح بالقول : ” نحن على إستعداد للعمل معهم بشأن السلامة والأشياء الأخرى التي توصل إليها الناس. نحن ندير منصة تأخذ السلامة والأمان بعناية فائقة. هذه الأشياء مهمة جدًا بالنسبة لنا على Xbox، لذا فهذا الموضوع ليس شيئًا غريبًا عنا “. كما أشار إلى أنه في هذه الأثناء، من المرجح أن تلجأ إلى المتصفح Safari حيث ستجعل خدمة Xbox Game Pass Ultimate قابلاً للعب عبر الويب.
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