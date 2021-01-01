

يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمشاهدة الفيديوهات يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمشاهدة الفيديوهات

طرح تطبيق يوتيوب خدمة جديدة تسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8 كى" فقط على أجهزة "أندرويد تى فى"، وفقا لما جاء في صحيفة "تايمز نيوز ناو".



ويساعد يوتيوب من خلال تلك الخدمة فى تشغيل المقاطع بدقة عالية دون الحاجة إلى إنترنت، وأوضحت جوجل أنها توفر تحديث يوتيوب على أجهزة التلفاز التى تعمل بنظام تشغيل "أندرويد " لعدد محدود من المستخدمين، بالإضافة إلى إمكانية تقسيم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلا من الاضطرار لتصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.



