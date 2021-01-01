

تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S

في الوقت المناسب تمامًا لعيد الشكر في الولايات المتحدة، تطلق Ubisoft التحديث الرئيس التالي لـ Assassin’s Creed Valhalla، ستتمكن اليوم من تنزيل تحديث اللعبة 1.04.







يأتي مع مجموعة من التحسينات، ولكن أبرزها هو الإعداد الجديد الذي يسمح لك بالاختيار بين الإعدادات المسبقة للأداء والجودة على PlayStation 5 و Xbox Series X و Series S.

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عندما تختار إعداد الأداء، ستحاول وحدة التحكم الجديدة عرض اللعبة باستمرار بمعدل 60 إطارًا في الثانية أثناء ضبط الدقة والإعدادات الرسومية الأخرى ديناميكيًا، في وضع الجودة، في غضون ذلك، ستعطي اللعبة الأولوية للإخلاص مع استهداف 30 إطارًا في الثانية.