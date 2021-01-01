في الوقت المناسب تمامًا لعيد الشكر في الولايات المتحدة، تطلق Ubisoft التحديث الرئيس التالي لـ Assassin’s Creed Valhalla، ستتمكن اليوم من تنزيل تحديث اللعبة 1.04.
يأتي مع مجموعة من التحسينات، ولكن أبرزها هو الإعداد الجديد الذي يسمح لك بالاختيار بين الإعدادات المسبقة للأداء والجودة على PlayStation 5 و Xbox Series X و Series S.
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التعليقات على تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S
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