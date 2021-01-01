تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S

صورة الخبر: تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S
تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S

في الوقت المناسب تمامًا لعيد الشكر في الولايات المتحدة، تطلق Ubisoft التحديث الرئيس التالي لـ Assassin’s Creed Valhalla، ستتمكن اليوم من تنزيل تحديث اللعبة 1.04.



يأتي مع مجموعة من التحسينات، ولكن أبرزها هو الإعداد الجديد الذي يسمح لك بالاختيار بين الإعدادات المسبقة للأداء والجودة على PlayStation 5 و Xbox Series X و Series S.



عندما تختار إعداد الأداء، ستحاول وحدة التحكم الجديدة عرض اللعبة باستمرار بمعدل 60 إطارًا في الثانية أثناء ضبط الدقة والإعدادات الرسومية الأخرى ديناميكيًا، في وضع الجودة، في غضون ذلك، ستعطي اللعبة الأولوية للإخلاص مع استهداف 30 إطارًا في الثانية.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصحيح AC Valhalla يسمح بتبديل وضع الأداء إلى PS5 و Xbox Series X و S

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager