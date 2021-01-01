كعادتها في كل سنة، تمرّ شركة أمازون هذه الأيام بموسم ازدحام الطلبات بالتزامن مع العطلات والأعياد، وهي الفرصة التي يقتنصها عمّال الشركة للفت الانتباه لمطالبهم فيخططون لشنّ إضراب عن العمل، وهو ما تنوي الشركة إيقافه عبر الحوافز المالية.
وخصصت أمازون مبلغ 500 مليون دولار ستمنحه كمكافآت إضافية للعمال عن شهر ديسمبر بالكامل. حيث يحصل العامل بالدوام الكامل على 300 دولار، بينما العامل بادلوام الجزئي على 150 دولار فقط.
وكانت رويترز قد نقلت بالأمس أن عمّال المستودعات التابعة لأمازون في 15 بلد مختلف يخططون لشن حملة إضرابات احتجاجاً على ظروف العمل السيئة وضعف الأمان وحتى الرواتب.
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التعليقات على عمّال أمازون يخططون لإضراب في 15 دولة والشركة ترد بـ 300 دولار لكل شخص
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