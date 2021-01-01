ظهرت صور لوحي مايكروسوفت القادم Surface Pro 8 وكذلك الحاسوب المحمول Surface Laptop 4 في تسريبات جديدة اليوم على حساب تويتر cozyplanes؛ الذي على ما يبدو أنها كانت موجهة لهيئة التجارة الفيدالية FCC.
وتوضح الملاحظات المرفقة بالصورتين أن لوحي الشركة قد يأتي مع نسخة تدعم تقنية اتصال LTE بالإضافة لكون موعد الإطلاق لكلا الجهازين سيأخذ مكانًا ما خلال العام المقبل 2021.
بالنسبة للعتاد كان تقرير سابق من Windows Central قد تحدث عن تزويد مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4 بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ومعالج الرسومات “Intel’s Xe”؛ كما أن Laptop 4 قد يأتي مع خيارات بدعم معالجات AMD مخصصة مبينة على سلسلة Ryzen 4000.
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التعليقات على تسريبات تُظهر صورًا لجهازي مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4
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