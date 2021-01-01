تسريبات تُظهر صورًا لجهازي مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4

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صورة الخبر: تسريبات تُظهر صورًا لجهازي مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4
تسريبات تُظهر صورًا لجهازي مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4

ظهرت صور لوحي مايكروسوفت القادم Surface Pro 8 وكذلك الحاسوب المحمول Surface Laptop 4 في تسريبات جديدة اليوم على حساب تويتر cozyplanes؛ الذي على ما يبدو أنها كانت موجهة لهيئة التجارة الفيدالية FCC.

وتوضح الملاحظات المرفقة بالصورتين أن لوحي الشركة قد يأتي مع نسخة تدعم تقنية اتصال LTE بالإضافة لكون موعد الإطلاق لكلا الجهازين سيأخذ مكانًا ما خلال العام المقبل 2021.

بالنسبة للعتاد كان تقرير سابق من Windows Central قد تحدث عن تزويد مايكروسوفت Surface Pro 8 وLaptop 4 بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ومعالج الرسومات “Intel’s Xe”؛ كما أن Laptop 4 قد يأتي مع خيارات بدعم معالجات AMD مخصصة مبينة على سلسلة Ryzen 4000.

حيث كانت عملاق البرمجة قد بنت بالاشتراك مع AMD معالج Ryzen Surface Edition لنخسة Surface Laptop 3 شاشة 13 بوصة؛ لكنها عانت في تطبيق بعض المزايا وخصوصًا المتعلقة في تشغيل فيديوهات 4K.

وبالرجوع للشهر الماضي “أكتوبر” فقد حدثت الشركة Surface Pro X بمعالجها الجديد SQ2 الذي يعتبر أسرع من سابقه وصف الأجهزة من نفس الفئة، يكون هذا التحديث هو الأخير بعد تحديث العام الماضي لجهازي 3 Surface Laptop وSurface Pro 7.

المصدر: عالم التقنيه

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