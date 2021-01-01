

أخيرًا تويتش يدعم أي تطبيق للمصادقة الثنائية أخيرًا تويتش يدعم أي تطبيق للمصادقة الثنائية

منذ فترة طويلة وكانت منصة تويتش تدعم خاصية المصادقة الثنائية، ومع ذلك، كان المستخدم مقيدًا برسائل SMS قصيرة غير آمنة أو كان عليه استخدام خدمة Authy وواجهة برمجة التطبيقات 2FA الخاصة بها، الآن وبعد طول انتظار، أعلنت شركة تويتش عن دعم أي تطبيق للمصادقة الثنائية.



وهنا، لا يمكن إعداد المصادقة الثنائية إلا عند التحقق من عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، وبمجرد الانتهاء من ذلك، لابد من التوجّه إلى الأمان والخصوصية في الإعدادات وتحديد إعداد المصادقة الثنائية، مع القيام بذلك عبر جهاز الحاسوب، حيث سيسمح لك التطبيق فقط بإعداد مصادقة عبر الرسائل القصيرة.



بعد ذلك، سيتعين على المستخدم إدخال رقم هاتفه لتلقي رمز أمان مُكوّن من 7 أرقام، وبمجرد نسخه، سيظهر رمز الاستجابة السريعة للمصدق الذي يمكن مسحه ضوئيًا باستخدام أي تطبيق للمصادقة الثنائية ودون الاتصال بالانترنت.

أخيرًا، بمجرد إعداد طبقة الأمان هذه، ستجد في قسم “Unlocked” من الدردشة رموز تفاعلية جديدة تمامًا كالتي في الأعلى، كما ومن الرائع أن نرى تويتش تُصعّد من لعبتها الأمنية وتوسّع الدعم لخاصية المصادقة الثنائية.



