تشهد لعبة فوتبول مانجر “Football Manager” الغنية عن التعريف إصدارات سنوية، ومع قرب انقضاء العام الحالي والدخول لعام 2021، أعلنت شركة الألعاب العالمية SEGA عن إطلاق إصدار Football Manager 2021 Mobile على كلٍ من أندرويد و iOS، وبالعادة، نرى إصدار قادم بشكل منفصل لمن يُفضّل التجربة على الأجهزة اللوحية، ولكن هذه المرة تم تأجيله لبداية شهر ديسمبر.
على كلٍ، مع إصدار 2021 من فوتبول مانجر تم إضافة الدوري المكسيكي والأرجنتيني وكذلك الكندي الممتاز، محاذاة بوجود قوالب تكتيكية جديدة في النظام التكتيكي الذي تم إصلاحه، جنبًا إلى جنب مع ديناميكيات مجددة حيث تختار قائد فريقك.
كذلك وفّر إصدار 2021 من اللعبة عنصر اجتماعي في غرفة ملابس اللاعبين، مع قسم خاص لتنمية الشباب اليافعين وتدريبهم، كما وأضافت Sega ميزة مطلوبة وبشدة، ألا وهي الإعداد المسبق للموسم الجديد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لعبة Football Manager 2021 Mobile متاحة الآن على أندرويد و iOS
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق