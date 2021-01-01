لعبة Football Manager 2021 Mobile متاحة الآن على أندرويد و iOS

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لعبة Football Manager 2021 Mobile متاحة الآن على أندرويد و iOS

تشهد لعبة فوتبول مانجر “Football Manager” الغنية عن التعريف إصدارات سنوية، ومع قرب انقضاء العام الحالي والدخول لعام 2021، أعلنت شركة الألعاب العالمية SEGA‏ عن إطلاق إصدار Football Manager 2021 Mobile على كلٍ من أندرويد و iOS، وبالعادة، نرى إصدار قادم بشكل منفصل لمن يُفضّل التجربة على الأجهزة اللوحية، ولكن هذه المرة تم تأجيله لبداية شهر ديسمبر.

على كلٍ، مع إصدار 2021 من فوتبول مانجر تم إضافة الدوري المكسيكي والأرجنتيني وكذلك الكندي الممتاز، محاذاة بوجود قوالب تكتيكية جديدة في النظام التكتيكي الذي تم إصلاحه، جنبًا إلى جنب مع ديناميكيات مجددة حيث تختار قائد فريقك.

كذلك وفّر إصدار 2021 من اللعبة عنصر اجتماعي في غرفة ملابس اللاعبين، مع قسم خاص لتنمية الشباب اليافعين وتدريبهم، كما وأضافت Sega ميزة مطلوبة وبشدة، ألا وهي الإعداد المسبق للموسم الجديد.

أخيرًا، وكما هو متوقع، لن تكون اللعبة مجانية، وهي متاحة للتحميل بسعر 8.99$ كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فضلًا عن وجود مشتريات داخلية، وحتى هذه اللحظة، حصدت اللعبة تقييمات إيجابية، وبعض الأخطاء البسيطة التي يجري العمل على حلّها.

المصدر: عالم التقنيه

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