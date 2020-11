أفضل 5 ألعاب سيارات أونلاين للأطفال أفضل 5 ألعاب سيارات أونلاين للأطفال

من الصعب جدا أن نجد طفلا لا يحب ألعاب السيارات لأن معظم ألعاب السيارات شيقة وممتعة وتعمل على تطوير مهاراتهم وسرعة رد فعلهم، ومن ناحية أخرى تعتبر ألعاب السيارات من أهم الأنواع في عالم الألعاب سواء لوحدات تحكم الفيديو أو الكمبيوتر أو الهاتف المحمول حيث تحظى السيارات السريعة باهتمام كبير بين المستخدمين لذلك قمنا بتجميع أفضل 5 ألعاب سيارات أونلاين للأطفال يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android.



لقيادة أفضل سيارات السباق في العالم مثل Ferrari أو Lamborghini أو Porsche ستحتاج فقط إلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لتنزيل ألعاب سيارات أونلاين للأطفال من خلال متجر Google Play وفي هذا المقال الجديد ستجد قائمة بأفضل ألعاب 5 سيارات أونلاين للأطفال.



- لعبة Kids Car Racers‏

Kids Car Racers هي لعبة سيارات مجانية مناسبة جدا للأطفال بفضل أدوات التحكم سهلة الاستخدام والمصممة خصيصا للأطفال الصغار حيث إن السيطرة على السيارات فيها تتم فقط عن طريق إمالة الأجهزة المحمولة فضلا عن الاصطدام بالسيارات الأخرى وتجاوز العقبات الموجودة أمامك كما أن هذه اللعبة تحتوي على 18 سيارة مختلفة يمكنك الاختيار من بينها ما تريد بالإضافة إلى 5 بيئات واقعية ثلاثية الأبعاد للاختيار من بينهم، مع العلم أن اللعبة مجانية بالكامل ولا تحتوي على أي إعلانات بداخلها وبذلك فإنك لن تضطر لدفع أي أموال مقابل تحميل هذه اللعبة.

- لعبة Angry Birds GoAngry Birds Go هي واحدة من امتيازات النجوم عندما يتعلق الأمر بألعاب سيارات أونلاين للأطفال، مع Angry Birds Go ستجد متعة أعلى من العناصر الأخرى النموذجية للعناوين الأكثر واقعية بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه اللعبة على العديد من أوضاع السباق والتحدي وكذلك في الإصدارات السابقة من Angry Birds سيكون لدى الشخصيات المختلفة بعض القوة الخاصة التي ستساعدهم في السباق؛ تم تطوير هذه اللعبة بواسطة شركتي Rovio Entertainment وExient Entertainment وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2013.- لعبة Mario Kart Tourتعتر لعبة Mario Kart Tour واحدة من أفضل 5 ألعاب سيارات أونلاين للأطفال حيث يتسابق اللاعبون حول دورات مستوحاة من مدن العالم الحقيقي بالإضافة إلى دورات Mario Kart الكلاسيكية كما أنها أن تأتي مع رسوميات رائعة وسيناريوهات جذابة وعالية الجودة وتوفر لك إمكانية اللعب عبر الإنترنت مع حوالي 8 لاعبين في وقت واحد وعلاوة على ذلك فإن نظام التحكم أثناء السباقات بسيط للغاية ما عليك سوى النقر على الشاشة وتمرير إصبعك للقيادة ورمي الأشياء لإعاقة منافسيك.هذه اللعبة متوفرة للتحميل والاستخدام مجانا ومع ذلك فهي تدعم عمليات الشراء بأموال حقيقية داخل التطبيق، تم تطوير Mario Kart Tour بالتعاون مع شركات Nintendo وDeNA وNintendo Entertainment Analysis and Development.- لعبة Crazy Taxiفي الحقيقة لعبة Crazy Taxi Classic‏ ليست لعبة سباق بل إنها لعبة تاكسي يلعب الطفل دور السائق الذي يجب عليه توصيل المواطنين في جميع أنحاء المدينة والمدن المجاورة هيا قم بتنزيل لعبة Crazy Taxi Classic على هاتفك الذي يعمل بنظام Android واستمتع بنقل الركاب في غضون فترة زمنية محددة وإحداث فوضى في عجلة القيادة في لعبة سيارات الأجرة الأكثر جنونا وأكثرها متعة.- لعبة CSR RacingCSR Racing هي آخر لعبة في قائمتنا لأفضل 5 ألعاب سيارات أونلاين للأطفال، هذه لعبة سباق للأندرويد للأطفال والكبار يمكنك من خلالها قيادة أفضل وأفخم السيارات في العالم (تحتوي على العشرات من السيارات الرسمية من صنع علامات تجارية مهمة مثل مرسيدس وشيفروليه وهوندا ولاند روفر وغيرهم) حيث سيتمكن السائق من الاستمتاع بقيادة موديلات واقعية مع تروس يدوية أو أوتوماتيكية تماما كما هو الحال في أفضل ألعاب المحاكاة وإمكانية تخصيص أدق التفاصيل للعجلات أو التنجيد أو هيكل السيارة تماما كما هو الحال في أفضل ألعاب السيارات الممرات؛ لعبة CSR Racing تأتي مع رسوميات ثلاثية الأبعاد مذهلة قادرة على عرض أدق تفاصيل السيارات.