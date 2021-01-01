جوجل تحضّر 400 لعبة لإطلاقها في خدمة بث الألعاب السحابية Stadia

كشف مسؤول في شركة جوجل أن هناك مئات الألعاب الجديدة التي يجري تحضيرها لإطلاقها في خدمة بث الألعاب السحابية Stadia لترفع رصيد ألعابها إلى نحو 550 لعبة.
بحسب Jack Buser مدير الألعاب في الخدمة فإن هناك 400 لعبة على الخارطة من تطوير 200 مطور ألعاب. معظم هذه الألعاب ستتوفر في العام القادم وبعده,
تضمّ قائمة الألعاب الجديدة نحو 50 لعبة لم تطلق بعدـ وهناك 100 لعبة تقريباً متاحة على منصات أخرى.
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