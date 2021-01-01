

سيجيت تطلق قرص التخزين SkyHawk AI بسعة 18 تيرابايت سيجيت تطلق قرص التخزين SkyHawk AI بسعة 18 تيرابايت

أعلنت شركة سيجيت تكنولوجي “Seagate”، الرائدة في حلول إدارة وتخزين البيانات، اليوم عن بدء شحن قرص التخزين SkyHawk AI 18TB القائم على الذكاء الاصطناعي والذي كما يظهر من اسمه يأتي بسعة 18 تيرابايت.



تقول سيجيت أن SkyHawk AI قرص التخزين الأول من نوعه على مستوى العالم المُصمم بشكل خاص لأنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة. كما يدعم القرص الجديد تطبيقات التعلّم العميق وتعلّم الآلة للتطبيقات الطرفية مع ImagePerfectAI.



يمكن لقرص SkyHawk AI تشغيل 32 عملية بث قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى جانب 64 عملية بث للفيديو التقليدي في الوقت ذاته بفضل السعة الكبيرة التي يوفرها، ويدعم نظام تسجيل فيديو شبكي متعدد المصادر ونظام تسجيل الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قد يعجبك أيضا... loading...

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال جيف فوكتمان، نائب الرئيس الأول لشؤون التسويق والأعمال في سيجيت تكنولوجي: “تم تصميم أقراص SkyHawk AI 18TB من سيجيت المخصصة لأنظمة الفيديو الأمنية لتلبي المتطلبات المتزايدة لتخزين البيانات وترقية الأنظمة بسعة تخزين تصل إلى مستوى البيتابايت. وقامت سيجيت بإجراء تحسينات كبيرة في SkyHawk AI 18TB من حيث عمليات التشغيل والتحليل، لتوفّر وصولًا أسرع لمقاطع الفيديو الأمنية مقارنة بالنسخ السابقة”.خدمة استعاد بيانات واستبدال الأقراص توفرها سيجيت مع SkyHawk AIوتتيح سيجيت للعملاء مع هذا القرص الاستفادة من خدمة استعادة البيانات الأمنية وخدمات استبدال القرص المتقدمة، ضمن باقة واحدة من الخدمات، والتي يتم تقديمها في أحد مختبرات التصميم الآمنة التابعة للشركة.تقول سيجيت أنه سواء كانت المشكلة ناتجة عن عطل تقني أو فيروسات أو نتيجة تخريب البيانات أو حذفها، فهي تعطي معدّل نجاح يصل إلى 90% في استعادة بيانات فيديوهات المراقبة. فيما تتيح خدمة استعادة البيانات الأمنية للعملاء إمكانية الوصول إلى فريق عالمي المستوى من خبراء استعادة البيانات، بالإضافة لمحاولة واحدة لاستعادة بيانات مراقبة الفيديو داخل المختبر. وعند اكتمال عملية استعادة البيانات، تُرسل الشركة البيانات المستعادة إلى العميل بواسطة جهاز تخزين مشفّر لضمان أقصى درجات الأمان ولمنع أي عملية وصول غير مصرح بها.ويتوفّر قرص التخزين SkyHawk AI 18TB بسعر 1,762 ريال سعودي للوحدة ما يعادل 470 دولار أمريكي للوحدة.