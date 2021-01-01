

هجوم برنامج الفدية يؤدي إلى إغلاق المدارس العامة في بالتيمور هجوم برنامج الفدية يؤدي إلى إغلاق المدارس العامة في بالتيمور

وجد الطلاب في نظام المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور أنفسهم فجأة يقضون يومًا إضافيًا في عطلة عيد الشكر، لكن ذلك لم يكن بسبب يوم ثلجي، وفقًا لتقارير The Verge، أدى هجوم فدية واضح إلى توقف الشبكات الداخلية للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور.







أثر الانقطاع على جميع خدمات النظام عبر الإنترنت، بما في ذلك الدرجات والبريد الإلكتروني للمدرسة.

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قال النظام المدرسي لشبكة WJZ-TV التابعة لشبكة CBS المحلية في بيان: "نحن ندرك أن المدارس الحكوميةفي مقاطعة بالتيمور كانت ضحية لهجوم برمجيات الفدية، يعمل مكتبنا لتكنولوجيا المعلومات بشكل وثيق معهم لتقديم المساعدة الفنية والتوجيه".حثت جمعية المعلمين في مقاطعة بالتيمور المعلمين على ترك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مغلقة في الوقت الحالي، وطلب النظام المدرسي من العائلات عدم استخدام أجهزة المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور في الوقت الحالي.كتب رئيس موظفي المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور، مايكل ديكرسون، على تويتر أن مكاتب ومدارس المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور مغلقة اليوم.أخذ طلاب منطقة بالتيمور دروسًا عبر الإنترنت للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا COVID-19، ومع ذلك، فإن عدة مئات من الطلاب من روضة الأطفال حتى الصف الخامس الذين يجدون صعوبة في التعلم عن بعد يحضرون إلى مراكز التعلم للعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة هناك، كما ذكرت Marketplace.كانت حكومة مدينة بالتيمور ضحية هجوم منفصل عن طريق برامج الفدية العام الماضي. رفض المسؤولون دفع فدية لفتح أنظمتهم ، لكن تداعيات الهجوم قد كلفت المدينة ما لا يقل عن 18 مليون دولار.