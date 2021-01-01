هكذا يمكنك تنظيف اللاب توب بخطوات بسيطة دون إتلافه

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هكذا يمكنك تنظيف اللاب توب بخطوات بسيطة دون إتلافه

لتنظيف اللابتوب أهمية كبيرة وفوائد عديدة للجهاز وللمستخدم أيضًا، منها إطار عمره والحفاظ عليه، وكذلك الحفاظ على صحتك، حيث تشكل لوحة المفاتيح أرضية خصبة للجراثيم، ولا تنسَ تنظيف الشاشة أيضًا، وللقيام بذلك، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:



- أطفئ اللاب توب وافصل البطارية.
- افتح اللاب توب واقلبه لتتخلص من الأوساخ العالقة غير الملتصقة.
- رش الهواء على الكيبورد لتسهيل التخلص من المواد اللزجة الملتصقة بين المفاتيح.
- استخدم مكنسة كهربائية ذات فرشاة صغيرة لتنظيف الكيبورد.
- ضع قليلاً من الكحول فقط، دون الإكثار، على القطن، وامسح به فوق مفاتيح اللوحة وفيما بينها (إن أمكن).
- ضع على لوحة المفاتيح القليل من مادة التنظيف الخاصة بها، واتبع التعليمات الموجودة على العبوة.

المصدر: اليوم السابع

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