

بعد اكتشاف ثغراته الخطيرة.. أفضل محركات بحث آمنة بديلة لمتصفح إيدج بعد اكتشاف ثغراته الخطيرة.. أفضل محركات بحث آمنة بديلة لمتصفح إيدج

فى الوقت الذى تعمل فيه شركة مايكروسوفت للبرمجيات لإضافة التحديثات والعديد من الميزات المهمة، ليصبح متصحفها إيدج Edge قادرًا على المنافسة بشكل قوى مع المتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس وغيرها من المتصفحات القوية، كشفت تقارير أن هناك الكثير من الثغرات التى على شكل إضافات متوفرة لمتصفح إيدج تستغل نشاط المستخدمين وتعمل على التجسس عليهم.



وبحسب موقع Slash Gear، فإن ملحقات متصفح إيدج استطاعت التسلل إلى المستخدمين واختراقهم، الأمر الذى سيدفع الكثير للتفكير فى استخدام متصفحات ومحركات بحث بديلة وآمنة، وهناك عدد من المتصفحات التى توفر نسبة كبيرة من الأمان على الرغم من أنها لا تستخدم بشكل معتاد بين المستخدمين.



محرك البحث SeaMonkey

ومحرك البحث SeaMonkey لا يعتبر من المحركات المشهورة مثل Google Chrome وFirefox ويتميز باحتوائه على خاصيات مثل الإيميل وأدوات لتحرير HTML والشات وأدوات لتطوير الويب.

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محرك البحث DuckDuckGoويعتبر محرك البحث DuckDuckGo من أفضل المحركات المتعلقة بالخصوصية، ووصل تحميل محرك البحث DuckDuckGo إلى 20 مليون تحميل في 2019، فيما وصل عدد تحميله الآن من قبل المستخدمين إلى أكثر من 100 ألف تحميل في اليوم الواحد.وكان جاك دوروسي، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع "تويتر"، قال إنه يحب أن يستخدم محرك DuckDuckGo ، وإنه أصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة له منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا من التطبيقات الأخرى مثل جوجل.محرك البحث Firefoxمحرك البحث Firefox هو ثاني أشهر محرك عالميا بعد Google Chrome، ويعتبر أفضل محرك بحث للباحثين عن الخصوصية حيث أثبت منذ عام 2014 أنه يعطى أهمية كبيرة لخصوصية المستخدمين.محرك Operaويعتبر محرك البحث Opera يحتوى على خصائص عديدة ومتنوعة منها أن نسخته الجديدة Reborn 3 منها أنه يربطك مباشرة ببعض التطبيقات مثل فيسبوك وماسنجر، كما أنه يمكنك من رؤية سجل البحث أو الصفحات المتعلقة ببحثك، ويعتبر Opera محرك يحتوى على نسبة أمان عالية، كما أن به VPN مجانية وهى شبكة افتراضية خاصة.ويتمتع المحرك بعدة خصائص أخرى، حيث إن المحرك له محرك آخر مخصوص للهواتف ويتميز بأنه سريع في عملية البحث، كما أنه أكثر سهولة من المحركات الأخرى التي يتم استخدامها على الهواتف.