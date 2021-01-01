يعني إيه وضع HTTPS-Only بمتصفح فايرفوكس وكيف يمكنك تفعيله؟

كشفت شركة "موزيلا" مؤخرا إصدارا جديدا من متصفح فايرفوكس يحمل اسم Firefox 83، والذى يوفر عمليات تحميل أسرع للصفحات واستخدامًا أقل للذاكرة، كما يدعم بعض المزايا الجديدة التي تعمل على تحسين الأمان ومنها، وضع "HTTPS-Only" الذي يعمل على حماية بياناتك أثناء تصفح مواقع الويب.
ما وضع HTTPS-Only
يعد بروتوكول "HTTPS" الآمن هو البروتوكول الأساسي الذي تستخدمه غالبية مواقع الويب حاليًا للحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين، حيث يقوم بإنشاء اتصال آمن ومشفّر بين متصفح المستخدم وخادم موقع الويب الذي يزوره، ليمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى البيانات المرسلة أو التلاعب بها لخداعه.
جاء الإصدار رقم 83 من متصفح فايرفوكس ليدعم وضع "HTTPS-Only" لتحسين الأمان، حيث سيعمل المتصفح على تحميل المواقع التي تدعم برتوكول HTTPS المشفر فقط، وإذا كان الموقع يدعم برتوكول HTTP فقط، سينبهك المتصفح ويطلب موافقتك لتحميل الموقع، مما يجعل المتصفح أكثر أمانًا أثناء تصفح الويب واستخدام بطاقتك الائتمانية، أو إدخال أي معلومات حساسة أخرى.
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