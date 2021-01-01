يعني إيه وضع HTTPS-Only بمتصفح فايرفوكس وكيف يمكنك تفعيله؟

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يعني إيه وضع HTTPS-Only بمتصفح فايرفوكس وكيف يمكنك تفعيله؟

كشفت شركة "موزيلا" مؤخرا إصدارا جديدا من متصفح فايرفوكس يحمل اسم Firefox 83، والذى يوفر عمليات تحميل أسرع للصفحات واستخدامًا أقل للذاكرة، كما يدعم بعض المزايا الجديدة التي تعمل على تحسين الأمان ومنها، وضع "HTTPS-Only" الذي يعمل على حماية بياناتك أثناء تصفح مواقع الويب.

ما وضع HTTPS-Only
يعد بروتوكول "HTTPS" الآمن هو البروتوكول الأساسي الذي تستخدمه غالبية مواقع الويب حاليًا للحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين، حيث يقوم بإنشاء اتصال آمن ومشفّر بين متصفح المستخدم وخادم موقع الويب الذي يزوره، ليمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى البيانات المرسلة أو التلاعب بها لخداعه.

جاء الإصدار رقم 83 من متصفح فايرفوكس ليدعم وضع "HTTPS-Only" لتحسين الأمان، حيث سيعمل المتصفح على تحميل المواقع التي تدعم برتوكول HTTPS المشفر فقط، وإذا كان الموقع يدعم برتوكول HTTP فقط، سينبهك المتصفح ويطلب موافقتك لتحميل الموقع، مما يجعل المتصفح أكثر أمانًا أثناء تصفح الويب واستخدام بطاقتك الائتمانية، أو إدخال أي معلومات حساسة أخرى.



كيفية تفعيل هذا الوضع:
- انتقل إلى متصفح فايرفوكس، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

- اضغط على خيار "Options".

- في الصفحة التي تظهر لك حدد خيار Privacy & Security في الجانب الأيسر.
- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم HTTPS-Only Mode، ثم حدد خيار Enable HTTPS-Only Mode in all windows.

- بعد تفعيل هذا الخيار إذا قمت بزيارة موقع ويب من خلال رابط HTTP غير مشفر والموقع يدعم برتوكول HTTPS، فسيتم إعادة توجيهك إلى الإصدار المشفر للموقع تلقائيًا.

المصدر: اليوم السابع

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