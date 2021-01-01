

تغنيك عن بلاي ستيشن 5.. أفضل 3 منصات عبر الإنترنت لـ بث الألعاب تغنيك عن بلاي ستيشن 5.. أفضل 3 منصات عبر الإنترنت لـ بث الألعاب

أطلقت شركة سوني، رسميا الإصدار الجديد من منصة ألعاب الفيديو الشهيرة بلاي ستيشن 5 PlayStation 5 للبيع في الأسواق في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإعلان عنها في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من دول أوروبا وآسيا، إلا أن تم إصدار وحدة التحكم بالألعاب يوم الخميس في جميع أنحاء العالم.



وبالرغم من أن عشاق منصة ألعاب في انتظار منذ أكثر من أسبوعين لشراء جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5، إلا أن الوحدة تعاني من عدة مشكلات تقنية، إلى جانب استغلال التاجر وانتهزوا فرصة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد واقبال الأشخاص على شراء وحدات الألعاب وقاموا برفع الثمن بنسبة كبيرة عن سعر الجهاز الذي حددته شركة سوني.



ويشار إلى أن سعر بلاى ستيشن 5 PlayStation 5، يبلغ حوالى 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8000 جنيها مصريا)، ويأتي بمعالج سريع جدا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.

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ونظرا للسعر الباهظ والمشكلات التقنية التى تواجه جهاز الألعاب المنتظر بلاي ستيشن 5، يبحث بعض الأشخاص عن وسيلة ترفية أقل ثمنا أثناء فترة الحظر المفروضة على الناس لمنع تفشي الفيروس التاجي.وانتشرت منصات بث الألعاب السحابية والتي ظهرت خلال العام الجاري بشكل كبير نظرا للتطور الضخم الذي مرت به صاعة العاب خلال السنوات الماضية، وهي نوع من أنواع منصت الألعاب عبر الإنترنت والتي لا تحتا إلى أجهزة حيث يتم تخزين اللعبة على خادم المشغل للمنصة أو شركة اللعبة ويتم بثها رقميا لتصل إلى اللاعبين عبر الإنترنت، بدون الحاجة إمكانيات فيديو عالية.وفيما يلي نستعرض إليك أبرز منصات بث الألعاب المتاحة حاليا:1. جوجل إستاديا stadia :أعلنت شركة جوجل عن دخوله عالم ألعاب الفيديو الرقمية من خلال منصة بث الألعاب السحابية التابعة لها إستاديا stadia ، والتي تمكن اللاعبين ن الوصول إلى ألعابهم المفضلة من مختلف الأجهزة الذكية، حيث تدعم الخدمة إمكانية الوصول عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.وقد تمإطاق خدمة إستاديا رسميا في عام 2019، وعند الإطلاق تضمنت الخدمة 22 لعبة، ولكنها توسعت حاليا لتشمل أكثر من 100 لعبة، وأصبحت أيضًا متاحة على العديد من هواتف أندرويد غير سلسلة Pixel، يمكنك التمتعبالألعاب مجانا لمدة شهر واحد فقط عبر خدمة ألعاب جوجل، وبعد انتهاء الفترة التجريبية يمكنك دفع 9.99 دولارا شهريا لمواصلة الاستمتاع بألعاب الخدمة.2. آبل Apple Arcade:أطلقت آبل خدمة بث الألعاب المملوك لها Apple Arcade، في شهر سبتمبر 2019، نظام التشغيل iOS 13 وiPadOS ونظام tvOS 13، وmacOS Catalina ويمكن لعبها على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV، وتأتي اللبة منافسة لخدمة جوجل "إستاديا.وتعد آبل أركيد خدمة للاشتراك في ألعاب الفيديو، ويدفع المستخدم اشتراكا للولوج إلى مكتبة كاملة من الألعاب التي يمكنه لعبها في أي وقت وفي أي مكان، وتمكنه هذه الخدمة أيضا من اختبار كل لعبة، التي ستكون قابلة للعب دون الحاجة إلى أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت، وتتوفر الخدمة في أكثر من 150 منطقة بسعر 4.99 دولار شهريًا، ويتيح لك الاشترك بالخدمة الوصول إلى أكثر من 100 لعبة.3. مايكروسوفت XCloud:تتنافس خدمة مايكروسوفت XCloud، مع خدمة بث الألعاب التي أطلقتها شركة جوجل خلال والمعروفة باسم إستاديا Stadia، وتسمح لمالكو هواتف أندرويد بلعب ألعاب الحاسب من خلال أجهزتهم المحمولة ومتصفح الويب كروم على سطح المكتب، مقابل دفع اشتراك لمرة واحدة.وتتيح لك خدمة بث الألعاب من مايكروسوفت xCloud، ، تغيل أكثر من3500 لعبة بجودة عالية في أي مكان يوجد فيه اتصال سريع بالإنترنت بما فيه الكفاية (1 ميجابت في الثانية أو أفضل دون الحاجة إلى شراء أجهزة Xbox باهظة الثمن)، دونالحاجة لتثبيت هذه الألعاب على جهاز ويمكنك الاستمتاع بها مقابل رسما تدفعه شهريا يبلغ 15 دولارا أمريكيا.اقوى مشروب حارق للدهون يعمل بشكل ذكي ..تعرف علية!!!!اقوى مشروب حارق للدهون يعمل بشكل ذكي ..تعرف علية!!!!العيادة