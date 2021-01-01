

ستصدر 5 هواتف مُزودة بالمعالج SD875 في الربع الأول من 2021 مع تقنية الشحن بقوة 100W ستصدر 5 هواتف مُزودة بالمعالج SD875 في الربع الأول من 2021 مع تقنية الشحن بقوة 100W

ستكشف شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 875 قريبًا، ومن المقرر أن يحدث ذلك في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل. بالإضافة إلى الأداء السريع، سيُوفر المعالج الجديد أيضًا دعمًا للشحن السريع بقوة 100W بفضل تقنية Quick Charge 5.



يقول المسرب الصيني البارز Digital Chat Station أنه سيكون هناك خمسة هواتف ذكية رائدة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 والتي ستمزج بين الأداء العالي للمعالج Snapdragon 875 والشحن السريع بقوة 100W.



قد تكون تشكيلة Galaxy S21 Series من بينها، فلقد رأيناها بالفعل في إختبارات الأداء. تم أيضًا رصد الهاتف OnePlus 9 Pro في منصة Geekbench، وهو الهاتف الذي من المتوقع أن يتم إصداره في منتصف شهر مارس. كما خضع الهاتف Xiaomi Mi 11 Pro لإختبارات الأداء أيضًا.

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يُشاع أن شركة Meizu تعمل على هاتف ذكي أيضًا مُزود بالمعالج Snapdragon 875. لا تنتظر شيئًا من LG، فقد أوضحت وسائل الإعلام الكورية أن الشركة لن تقوم بإطلاق أي هاتف ذكي مُزود بالمعالج Snapdragon 875 في النصف الأول من العام 2021.من غير الواضح أيهم سيدعم تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 100W. تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج ستلتزم بإستخدام تقنية الشحن السريع بقوة 45W في الهاتف Galaxy S21 Ultra، ولكن من المحتمل أن ترغب OnePlus و Xiaomi بالترويج لحلول الشحن السريع الخاصة بها.أفادت التسريبات السابقة أن المعالج Snapdragon 875 سيضم نواة واحدة قوية من فئة Cortex-X1 بتردد 2.84GHz، وثلاثة أنوية أخرى من فئة Cortex-A78 بتردد 2.42GHz، فضلا عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 1.8GHz. بشكل عام، نتوقع زيادة بنسبة 20 إلى 25 في المئة في الأداء مقارنة مع المعالج Snapdragon 865 الحالي.كما سبق وأشرنا، ينبغي أن يتم الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 875 في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبالضبط في المؤتمر السنوي لشركة كوالكوم الذي سيتم عقده بجزيرة هاواي الأمريكية.