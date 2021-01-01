طرحت شركة فيسبوك تحديث جديد لمنصة التواصل «إنستجرام»، يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.
ووفقاً لتقرير المنشور عبر موقع «تايمز نيوز ناو»، يتيح التحديث الجديد لإنستجرام إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة «ريلز» التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق «تيك توك» الشهير.
ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي «لايف» أو «ريلز»، ما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.
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التعليقات على تحديث جديد لـ«إنستجرام» لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية
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