تحديث جديد لـ«إنستجرام» لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية

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تحديث جديد لـ«إنستجرام» لأصحاب الأعمال والعلامات التجارية

طرحت شركة فيسبوك تحديث جديد لمنصة التواصل «إنستجرام»، يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.

ووفقاً لتقرير المنشور عبر موقع «تايمز نيوز ناو»، يتيح التحديث الجديد لإنستجرام إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة «ريلز» التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق «تيك توك» الشهير.

ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي «لايف» أو «ريلز»، ما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.

وتشمل تلك الخدمة أيضًا من إنستجرام إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.

وذكرت «فيسبوك» الشركة المالكة لـ«إنستجرام»، في بيان لها: «نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها».

وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ«فيسبوك» الشركة المالكة لـ«إنستجرام».

المصدر: اخبار اليوم

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