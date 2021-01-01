أكدت شركة "تويتر"، أنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميا، في 20 يناير المقبل.
وحساب "POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.
وسينطبق هذا أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec"، حسبما نقلت شبكة CNN عن المتحدث باسم "تويتر".
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التعليقات على تويتر: سنسلم إدارة «بايدن» الحساب الرسمي لرئيس أمريكا يوم تنصيبه
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