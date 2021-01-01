قامت LG ومايكروسوفت بتكوين شراكة حصرية للترويج لتجربة الألعاب التي يوفرها الجيل الجديد من Xbox، والتي تشمل تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية مع أدنى حد من التأخير، وتدرج لوني واسع.
تدعم كل من تلفزيونات LG Series X OLED TV التي تم إطلاقها هذا العام وجهاز Xbox Series X الجديد من شركة مايكروسوفت كل من Dolby Vision و Dolby Atmos. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتلفزيونات التعامل مع معدل التحديث المُتغير وتمتاز بكمون تلقائي منخفض والذي يسمح بتقليص مدة الإستجابة إلى 1 جزء من الثانية.
لاحظ أنه سيتم تفعيل Dolby Vision بعد تحميل تحديث برمجي. على أي حال، سلسلة التلفزيونات LG Series X OLED TV من شركة LG تُعتبر هي التلفزيونات الأولى التي تحصل على شهادة HDR Gaming Interest Group مع العلم بأن LG ومايكروسوفت تُعتبران من الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة المعروفة أيضًا إختصارًا بإسم HGiG.
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التعليقات على مايكروسوفت تقول أن تلفزيونات OLED من LG هي الأفضل للإستمتاع بألعاب HDR على Xbox Series X
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