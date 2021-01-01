

مايكروسوفت تقول أن تلفزيونات OLED من LG هي الأفضل للإستمتاع بألعاب HDR على Xbox Series X مايكروسوفت تقول أن تلفزيونات OLED من LG هي الأفضل للإستمتاع بألعاب HDR على Xbox Series X

قامت LG ومايكروسوفت بتكوين شراكة حصرية للترويج لتجربة الألعاب التي يوفرها الجيل الجديد من Xbox، والتي تشمل تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية مع أدنى حد من التأخير، وتدرج لوني واسع.



تدعم كل من تلفزيونات LG Series X OLED TV التي تم إطلاقها هذا العام وجهاز Xbox Series X الجديد من شركة مايكروسوفت كل من Dolby Vision و Dolby Atmos. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتلفزيونات التعامل مع معدل التحديث المُتغير وتمتاز بكمون تلقائي منخفض والذي يسمح بتقليص مدة الإستجابة إلى 1 جزء من الثانية.



لاحظ أنه سيتم تفعيل Dolby Vision بعد تحميل تحديث برمجي. على أي حال، سلسلة التلفزيونات LG Series X OLED TV من شركة LG تُعتبر هي التلفزيونات الأولى التي تحصل على شهادة HDR Gaming Interest Group مع العلم بأن LG ومايكروسوفت تُعتبران من الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة المعروفة أيضًا إختصارًا بإسم HGiG.

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تلفزيونات LG Series X OLED من شركة LG حصلت كذلك على مصادقات أخرى من هيئات أخرى، بما في ذلك TÜV Rhineland و Underwriters Laboratories مما يعني أنها خالية من الومضان وتبعث مقدار منخفض من الضوء الأزرق.إذا كنت ترغب في تشغيل ألعاب HDR كما أراد مطوروها، فإن تلفزيونات LG Series X OLED الجديدة تُعتبر أفضل رهان، وهذا هو السبب الذي جعل مايكروسوفت تختار LG لتكون شريكها الرسمي في الأسواق الكبرى في كل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.تشمل الدول المعنية كل من أستراليا والنمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.