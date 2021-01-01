

إطلاق لعبة ” Dystopia: Contest of Heroes ” على متجر Huawei AppGallery أولاً إطلاق لعبة ” Dystopia: Contest of Heroes ” على متجر Huawei AppGallery أولاً

أبرمت شركة Beetroot Lab شراكة مع Huawei لإطلاق لعبتها الأحدث والتي أطلقت عليها إسم Dystopia: Contest of Heroes، وهي التي ستكون متاحة أولاً على متجر Huawei AppGallery.



تدور أحداث اللعبة في العام 2065 وتتمحور حول أبطال قابلين للتخصيص كليًا يُقاتلون من أجل السيطرة على مناطق في نيويورك، ويشنون غارات على لاعبين آخرين ويشكلون تحالفات.



الوجه الرئيسي للعبة هو المقاتل والمصارع الشهير في بطولة UFC، ونقصد هنا Conor McGregor، والذي سيستضيف بطولة سنوية. سيكون هذا تتويجًا سنويًا للبطولات داخل اللعبة والتي يتحدى فيها اللاعبين من جميع أنحاء العالم بعضهم البعض.

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ستعزز شركة Huawei عملية إطلاق اللعبة من خلال الإستعانة بمهاراتها الرائعة على مستوى التسويق. لقد ساعدت بالفعل Beetroot Lab على دمج ميزات Huawei Mobile Services مثل Account Kit لتسجيل الدخول السريع، فضلاً عن مجموعة من العناصر القابلة للشراء داخل اللعبة.لاحظ أن لعبة Dystopia: Contest of Heroes ستكون متاحة حصرًا على متجر Huawei AppGallery لفترة محدودة فقط، فهي ستصل أيضًا إلى متجر Google Play Store في اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر. ستكون اللعبة متاحة في متجر Galaxy Store وفي Apple App Store كذلك في وقت لاحق. تم إطلاق اللعبة في عدة أسواق ليتم إختبارها ولقياس مدى جاذبيتها للجمهور، وبالتالي فقد جربها بعض الأشخاص بالفعل.