أبرمت شركة Beetroot Lab شراكة مع Huawei لإطلاق لعبتها الأحدث والتي أطلقت عليها إسم Dystopia: Contest of Heroes، وهي التي ستكون متاحة أولاً على متجر Huawei AppGallery.
تدور أحداث اللعبة في العام 2065 وتتمحور حول أبطال قابلين للتخصيص كليًا يُقاتلون من أجل السيطرة على مناطق في نيويورك، ويشنون غارات على لاعبين آخرين ويشكلون تحالفات.
الوجه الرئيسي للعبة هو المقاتل والمصارع الشهير في بطولة UFC، ونقصد هنا Conor McGregor، والذي سيستضيف بطولة سنوية. سيكون هذا تتويجًا سنويًا للبطولات داخل اللعبة والتي يتحدى فيها اللاعبين من جميع أنحاء العالم بعضهم البعض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إطلاق لعبة ” Dystopia: Contest of Heroes ” على متجر Huawei AppGallery أولاً
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق