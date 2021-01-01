«فيسبوك» تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › «فيسبوك» تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها

صورة الخبر: «فيسبوك» تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها
«فيسبوك» تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها

كشفت شركة فيسبوك لأول مرة عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها قائلة إن 10 أو 11 من كل عشرة آلاف مشاهدة محتوى في الربع الثالث من العام تضمنت خطاب كراهية.


وأصدرت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم، والتي تخضع لتدقيق يتعلق بمراقبتها للانتهاكات لا سيما في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذه التقديرات في تقريرها الفصلي عن مراجعة المحتوى أمس الخميس.

وقالت "فيسبوك" إنها اتخذت إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث مقارنة مع 22.5 مليون في الربع السابق.
و"اتخاذ إجراء" لدى الشركة يعني إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية.

ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة في محاولة للضغط على "فيسبوك" للتحرك إزاء خطاب الكراهية.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال جاي روزين مدير السلامة والنزاهة في فيسبوك إنه خلال الفترة من الأول من مارس إلى الثالث من نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية، تم حذف أكثر من 265 ألف محتوى من "فيسبوك" و"إنستغرام" في الولايات المتحدة لانتهاك السياسات التي تمنع التدخل بما يؤثر على أصوات الناخبين.

وقالت "فيسبوك" إنها اتخذت إجراء مع 19.2 مليون محتوى يتضمن عنفا في الربع الثالث، ارتفاعا من 15 مليونا في الربع الثاني.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «فيسبوك» تقدم أول تقرير عن انتشار خطاب الكراهية على منصتها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90919

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager