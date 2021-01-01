

انستجرام تدعم البحث عن المنشورات حسب الكلمة المفتاحية انستجرام تدعم البحث عن المنشورات حسب الكلمة المفتاحية

بدأت انستجرام بتحسين خاصية البحث في الشبكة الاجتماعية لتتيح للمستخدمين البحث عن المنشورات من صور وفيديوهات حسب الكلمة المفتاحية.



الخدمة متاحة حالياً فقط باللغة الإنكليزية ولستة دول فقط، وتتيح للمستخدم طباعة كلمة مفتاحية في خانة البحث وتظهر نتائج متعلقة بها.



سابقاً كان البحث في انستجرام حسب الهاشتاغ أو الحساب، لكن الآن تطورت قدراته ليفهم مضمون الصورة والفيديو ويعرضها في نتائج بحث حسب معنى الكلمة التي بحثت عنها.

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فلو بحثت مثلاً عن كلمة “healthy recipes”، كانت تظهر لك سابقاً حسابات تضعها في النبذة التعريفية، أو عن هاشتاغ يضم الكلمة، أما الآن فإنها تعرض صور من حسابات وهاشتاغات أخرى لكنها تعبر عن مضمون الكلمة، فلن تجد فيها صوراً للبرغر.تقول انستجرام أن البحث وفق الكلمة المفتاحية يتأثر بعدة عوامل منها نوع المحتوى، الوصف، تاريخ النشر وغيرها. كما تستخدم تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لعرض أفضل النتائج بأعلى الترتيب.هذا التحديث كبير ومهم للبحث عن المحتوى المنشور سابقاً في انستجرام بدون الحاجة لمتابعته، ونأمل توسيعه لاحقاً ليدعم اللغة العربية أيضاً.