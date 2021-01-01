

انستجرام توسع نطاق ميزة الارشادات انستجرام توسع نطاق ميزة الارشادات

أعلنت انستجرام عن توسيع دائرة ميزة الارشادات التي قدمتها في شهر مايو الماضي والتي تهدف لتسهيل العثور على المنتجات والأماكن والمحتويات مع تنظيمها ومشاركتها من الأصدقاء والحسابات المفضلة.



تقول انستجرام حول هذه الخطوة: “عندما قدّمنا مجموعة الإرشادات (Guides) لأول مرة في شهر مايو، عملنا مع الخبراء ومنشئي المحتوى لوضع إرشادات تُركز على إعطاء نصائح لتعزيز العافية، مثل كيفية الاعتناء بنفسك، أو الحفاظ على تواصلك مع الآخرين، أو السيطرة على القلق في الوضع الحالي الذي نعيشه من انتشار الوباء. وبعد رؤية استجابة المجتمع وطلبه المتزايد لزيادة توفر هذه الإرشادات (Guides)، نقوم بتوسيع نطاق الإرشادات لتشمل الجميع وجعلها سهلة الإعداد.”



وبموجب التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من العثور على الارشادات الإرشادات (Guides) في الملف الشخصي ومشاركتها عبر القصص أو الرسائل المباشرة. كما يُمكن الاطلاع على إرشادات المنتج على المتاجر المتوفرة على المنصة عبر Instagram Shop الذي يُعد وجهة التسوق الجديدة في انستجرام، وذلك لاكتشاف منتجات جديدة من أشخاص غير متابعين.

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تهدف انستجرام من الارشادات لتوفير طريقة إضافية للتواصل مع الحسابات المفضلة والحصول على الإلهام من المحتويات التي يفضلها صناع المحتوى على المنصة.وتضيف حول ذلك: “إن منشئي المحتوى القوة المحركة للثقافة والتطور ومصدر إلهام كبير لمجتمعنا. وسواءً كنت تتطلع إلى التسوق لمعرفة آخر المنتجات، أو التعرف على موضوع أو مكان جديد، نتمنى أن توفر لك الارشادات طريقة إضافية للتواصل مع الحسابات المفضلة لديك والحصول على الإلهام من المحتوى.”