تطبيق كاميرا جوجل يأتي بخيار “حفظ المساحة” لتوفير بعض المساحة الإضافية

صعبة هي عملية الموازنة في مساحة تخزين هاتفك الذكي، ومع إعلان جوجل بجعل خدمتها الصور محدودة العام المقبل، فسوف تزداد الأمور صعوبة، ولكن، هذه الأثناء أضافت جوجل خيارًا جديدًا في تطبيق الكاميرا ، مهمته الرئيسية توفير بعض المساحة الإضافية على هواتف البيكسل.
حيث مع إصدار تطبيق جوجل كاميرا 8.1 “Google Camera 8.1″، وبالانتقال إلى إعدادات التطبيق، ستجد الخيار الجديد حفظ التخزين “Storage Saver”، على أن يتم عرض المساحة المتبقية لديك بواجهة أنيقة، بالإضافة إلى عدد الصور و دقائق الفيديو المتاحة لديك، وفي حال قمت بتنشيط هذا الخيار، سيؤدي ذلك إلى تقليل جودة الصور والفيديو لجعل مساحة تخزين جهازك أقل.
وهنا، سيتم تخفيض صور “RAW” وجعلها كصورة JPG، وسيتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق H.256 / HEVC، وسيتم أيضًا تعطيل الصور المتحركة، ولتشغيلها عليك إيقاف تنشيط الخيار، وينطبق الأمر نفسه على فيديوهات “4K”، أما كلٍ من وضع التايم لابس وسلو موشين، ستستمر بالعمل دون تغيير.
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