

تطبيق كاميرا جوجل يأتي بخيار “حفظ المساحة” لتوفير بعض المساحة الإضافية تطبيق كاميرا جوجل يأتي بخيار “حفظ المساحة” لتوفير بعض المساحة الإضافية

صعبة هي عملية الموازنة في مساحة تخزين هاتفك الذكي، ومع إعلان جوجل بجعل خدمتها الصور محدودة العام المقبل، فسوف تزداد الأمور صعوبة، ولكن، هذه الأثناء أضافت جوجل خيارًا جديدًا في تطبيق الكاميرا ، مهمته الرئيسية توفير بعض المساحة الإضافية على هواتف البيكسل.



حيث مع إصدار تطبيق جوجل كاميرا 8.1 “Google Camera 8.1″، وبالانتقال إلى إعدادات التطبيق، ستجد الخيار الجديد حفظ التخزين “Storage Saver”، على أن يتم عرض المساحة المتبقية لديك بواجهة أنيقة، بالإضافة إلى عدد الصور و دقائق الفيديو المتاحة لديك، وفي حال قمت بتنشيط هذا الخيار، سيؤدي ذلك إلى تقليل جودة الصور والفيديو لجعل مساحة تخزين جهازك أقل.



وهنا، سيتم تخفيض صور “RAW” وجعلها كصورة JPG، وسيتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق H.256 / HEVC، وسيتم أيضًا تعطيل الصور المتحركة، ولتشغيلها عليك إيقاف تنشيط الخيار، وينطبق الأمر نفسه على فيديوهات “4K”، أما كلٍ من وضع التايم لابس وسلو موشين، ستستمر بالعمل دون تغيير.

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بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار لإيقاف تشغيل حفظ التخزين عندما يكون لديك مساحة متاحة أكثر من 1 غيغابايت، وبالضغط على عنصر “المساحة الخالية”، سيتم نقلك فورًا إلى تطبيق الملفات الافتراضي للتخلص من الملفات الغير مرغوب بها.أخيرًا، هذه الإضافة في تطبيق جوجل كاميرا متاحة فقط لهواتف Pixel 5 و Pixel 4a 5G، ومع ذلك، فقد تم اختبارها مع هاتف Pixel 3 دون مشاكل، وهذا يعني، نية الشركة إطلاقها في وقت لاحق لجميع طرز بيكسل القديمة وطبعًا ما عدا الجيل الأول.