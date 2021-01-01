

إنتل تواصل العمل لتحقيق رؤيتها لتجربة برمجية موحدة بالاعتماد على oneAPI و Intel Server GPU إنتل تواصل العمل لتحقيق رؤيتها لتجربة برمجية موحدة بالاعتماد على oneAPI و Intel Server GPU

أعلنت شركة إنتل عن مجموعة من الإنجازات الرئيسية خلال رحلتها لعدة سنوات لتقديم مزيج من البنى الهندسية الحاسوبية مع تجربة برمجية موحّدة. وأعلنت الشركة عن طرح الإصدار الذهبي من مجموعة أدوات Intel oneAPI Toolkits في ديسمبر، مع إمكانات جديدة في حزمتها البرمجية في إطار منهجية إنتل المتكاملة لتصميم البرمجيات والأجهزة. وأطلقت الشركة أول وحدة معالجة منفصلة للرسوميات الخاصة بمركز البيانات، Intel Server GPU ، بالاعتماد على البنية الهندسية المصغّرة Xe-LP، والمصممة لبث المحتوى الإعلامي وألعاب أندرويد السحابية ذات الكثافة العالية وفترة الانتظار المنخفضة.



وبهذه المناسبة، صرح راجا كودوري، النائب الأول للرئيس وكبير المهندسين ومدير عام إنتل لشؤون البنية الهندسية والرسوميات والبرمجيات، بقوله: “نشهد اليوم واحدة من أبرز محطّات الرحلة الطموحة لكل من oneAPI وXPU. ومع طرح الإصدار الذهبي من مجموعة oneAPI Toolkits، وسّعنا تجربة المطوّرين من مكتبات وأدوات برمجة وحدة المعالجات المركزية المعهودة، لتشمل بنىً هندسية من نمط مصفوفة الأشعة المكانية. كما نطلق أول وحدة معالجة للرسوميات مخصصة لمركز بيانات بالاعتماد على البنية الهندسية المصغّرة Xe-LP، والتي تركّز على القطاعات سريعة النمو لبث المحتوى الإعلامي والألعاب السحابية”.



رؤية تجربة برمجية موحدة من إنتل XPU

تهدف إنتل لنقل التركيز من وحدات المعالجة المركزية المنفردة إلى مزيج من البنى الهندسية المكونة من وحدات المعالجة المركزية ووحدات المعالجة الرسومية ومصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة وغيرها من المسرّعات. وتعبّر شركة إنتل عن ذلك بالوصف “رؤية تجربة برمجية موحدة أو XPU”. وجاء إطلاق Intel Server GPU ليمثل خطوة أخرى في توسيع نطاق عروض الشركة في عصر XPU.

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سيتمكّن المطوّرون من الوصول إلى نموذج برمجة مشترك ومفتوح وقائم على المعايير عبر وحدات Intel XPU وباستخدام مجموعة الأدوات المتمثلة في Intel oneAPI Toolkits لتحقيق الرؤية؛ حيث توفر إمكانات الأداء اللازم للأجهزة الأساسية، وتخفض تكاليف تطوير البرمجيات والصيانة، مع الحد من المخاطر المرتبطة بنشر الحوسبة المسرّعة بالمقارنة مع الحلول المملوكة والمخصصة لكل مورّد.كانت إنتل قد أعلنت عن حزمة Intel oneAPI Toolkits لأول مرة في مؤتمر الحواسيب الخارقة SuperComputing 2019 لتجسد مبادرة oneAPI رؤية جريئة لنموذج برمجة موحّد ومبسط ذي بنى هندسية متعددة كما تقول الشركة، كما توفر أداء متميزًا دون قفل الملكية، مع تمكين استخدام النص البرمجي القديم. ومع oneAPI، يستطيع المطوّرون اختيار أفضل بنية هندسية لحل مشكلة محددة دون الحاجة لإعادة كتابة البرنامج للبنية الهندسية والمنصة التالية.وتستفيد حزمة Intel oneAPI Toolkits بشكل كامل من إمكانات وإرشادات الأجهزة المتطورة مثل Intel AVX-512 وIntel DL Boost على وحدات المعالجة المركزية، إضافة للميزات الفريدة في وحدات XPU. وبالاعتماد على أدوات مطوّري إنتل القديمة التي أثبتت جدارتها، تقدم Intel oneAPI Toolkits لغات ومعايير مألوفة مع استمرارية كاملة للنص البرمجي الحالي.شحن الإصدار الذهبي من Intel oneAPI Toolkitsأعلنت إنتل اليوم عن نيتها شحن الإصدار الذهبي من Intel oneAPI Toolkits في ديسمبر المقبل، وهي متاحة بشكل مجاني ضمن خدمة الشركة السحابية Intel DevCloud، إضافة للإصدارات التجارية التي تتضمن دعمًا فنيًا عالميًا من مهندسي الاستشارات الفنية في إنتل. وستُحيل الشركة فورًا حزم الأدوات Intel Parallel Studio XE وIntel System Studio إلى منتجات oneAPI.وفيما يخص Intel DevCloud، يستطيع المطورون اختبار التعليمات البرمجية وأعباء العمل على مجموعة متنوعة من بنى إنتل الهندسية، فقد جرى توسيعها لتشمل أجهزة الرسوميات الجديدة Intel Iris Xe MAX. وقد أصبحت هذه الأجهزة متوفرة الآن للعامة؛ كما تتوفر Intel Xe-HP لمجموعة مختارة من المطوّرين.وتلقت oneAPI الدعم من القطاع، ويشمل ذلك موافقات حديثة من Microsoft Azure و TensorFlow؛ وتحظى بدعم وموافقة مؤسسات وشركات وجامعات بحثية رائدة.معهد بيكمان يدشن مركز امتياز لحزم OneAPIوبالتزامن مع إعلان إنتل، أعلن معهد بيكمان للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا التابع لجامعة إلينوي اليوم عن إنشاء مركز امتياز جديد لـ oneAPI. ويستخدم المركز نموذج برمجة oneAPI لتوسعة تطبيق علوم الحياة NAMD ليغطي بيئات حوسبة إضافية. وتحاكي NAMD كما يقول المعهد نظمًا جزيئية حيوية كبيرة، وتساعد في مواجهة تحديات العالم الحقيقية مثل كوفيد-19. وينضم مركز التميز هذا إلى مراكز أخرى في مركز أبحاث العلوم السويدي (SeRC) بجامعة ستوكهولم، والذي يركّز على برنامج GROMACS؛ ومركز الحاسوب في جامعة هايدلبيرج، حيث يتم التركيز على توفير دعم oneAPI لوحدات المعالجة الرسومية من مورّدين آخرين.وحدة المعالجة الرسومية Intel Server GPUمع أول معالجاتها الرسومية المنفصلة لمركز البيانات، توسّع إنتل مجموعتها Intel Server GPU من ابتكارات المنصة لتحسين تجارب الوسائط والألعاب على السحابة الإلكترونية. ومن خلال الجمع بين معالجات Intel Xeon Scalable القابلة للتوسعة، والمكونات البرمجية مفتوحة المصدر والمرخصة، والواجهة الجديدة Intel Server GPU، يمكن الحصول على حلّ عالِ الكثافة وذو زمن انتظار قليل وبتكاليف ملكية منخفضة للألعاب السحابية التي تعمل على نظام أندرويد، وتحويل وتشفير الوسائط عالية الكثافة لتجارب بث مقاطع الفيديو في الزمن الحقيقي.ووفقًا للشركة، تعتمد Intel Server GPU على البنية الهندسية المصغرة Xe-LP، التي تعتبر بنية إنتل الهندسية الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، وتوفر تصميمًا منخفض الطاقة مع نظام منفصل مبني على شريحة، وخطوط 128 بت وذاكرة DDR4 مخصصة منخفضة الطاقة بسعة 8 جيجابايت.تعزيز سعة الرسوميات مع Intel Server GPUsيوفر استخدام Intel Server GPUs لمزوّدي الخدمات القدرة على تعزيز سعة الرسوميات بشكل منفصل عن عدد الخوادم، ما يدعم أعدادًا أكبر من عمليات البث والمشتركين بالنسبة لكل نظام، مع تحقيق تكلفة إجمالية منخفضة للملكية. وفي حال تجهيز أربع وحدات معالجة Intel Server GPU في بطاقة x16 PCIe Gen 3.0 من H3C بالارتفاع الكامل وبثلاثة أرباع الطول، يمكن دعم أكثر من 100 مستخدم للألعاب السحابية على نظام أندرويد معًا في نظام نموذجي من بطاقتين، وبما يصل إلى 160 مستخدم في نفس الوقت، وذلك بالاعتماد على اللعبة المحددة وتكوين الخادم. ويستطيع المطوّرون الاستفادة من واجهة التطبيقات المشتركة API في نظام Media SDK الحالي، والذي سيُدمج في مكتبة المعالجة oneAPI Video Processing Library العام المقبل. وتتعاون إنتل مع العديد من شركاء البرمجيات والخدمات بما فيها Gamestream وTencent Games وUbitus، لتقديم Intel Server GPU إلى السوق.وبهذا الشأن، قال آلن فانج، نائب مدير عام منصة Tencent XianYou للألعاب السحابية: “تعتبر إنتل مساهمًا هامًا في حلولنا للألعاب السحابية على نظام أندرويد. وتوفر معالجات Intel Xeon Scalable ووحدات Intel Server GPUs، حلولًا عالية الكثافة ومنخفضة مدة الانتظار وقليلة استهلاك الطاقة، مع تكلفة ملكية إجمالية مخفضة. ومع كل خادم ذو بطاقتين نستخدمه، يمكننا إنشاء أكثر من 100 مثيل ألعاب لأشهر ألعابنا King of Glory وArena of Valor”.على نفس الجانب، يجري الآن توفير نظم Intel Server GPU في الأسواق. وإضافة لنظم Intel Iris Xe MAX الرسومية التي تم طرحها مؤخرًا، ستعمل وحدة معالجة الرسوميات على تحسين تجربة الحوسبة المرئية للمستخدمين حول العالم، حيث تعزز إنتل منتجاتها ومبادراتها البرمجية ذات البنية الهندسية Xe.مزايا برمجيات الرسوميات الجديدة من إنتليعتبر كتابة نص برمجي أساسي واحد إحدى استراتيجيات Intel الهامة لتحقيق النجاح في الارتقاء بوحدات المعالجة الرسومية من المستويات البدائية إلى مستوى قدرات الحوسبة عالية الأداء. وتحقيقاً لهذه الرؤية، تدعم مكدّسات برمجيات إنتل اليوم أجيالًا متعددة من الرسوميات، والتي تشمل معالجات الجيل الحادي عشر Intel Core التي تم طرحها مؤخرًا رفقة معالج الرسومات Intel Iris Xe المدمج ومعالج الرسومات Intel Iris Xe MAX المنفصل. ويعتبر توسيع النص البرمجي الأساسي لدعم منتجات مراكز البيانات التي تعتمد بالغالب على أنظمة لينكس خطوةً أساسيةً نحو تطبيق استراتيجية بنية Xe الحاسوبية القابلة للتوسع.مشروع Project Flipfastكشفت إنتل اليوم كذلك عن مشروع Project Flipfast الذي يهدف لتعزيز تجربة الألعاب الإلكترونية على أنظمة لينكس. حيث يسمح مكدس البرمجيات Flipfast للمستخدمين النهائيين بتشغيل تطبيقات رسومية على آلة افتراضية دون الإخلال بالأداء الأصلي للمعالج الرسومي، والحفاظ كذلك على إدماج كامل للجهاز المضيف دون نسخ أي بيانات بين الآلة الافتراضية والجهاز المضيف. كما تعزز محركات Flipfast من أداء الألعاب الإلكترونية، حيث يمكن الاعتماد على هذه التكنولوجيا مباشرةً في تطبيقات بث الألعاب من مراكز البيانات.يُشار أن التحديثات الخاصة بمنصة oneAPI ومكدسات برمجيات الرسومات وإطلاق المعالج الرسومي Intel Server GPU تُشكل خطوات مفصلية في مسيرة إنتل لإنتاج بنى هندسية خاصة بوحدات XPU.