تعملها إزاى.. طريقة تنزيل الصور والفيديو من Google Photos على الكمبيوتر

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تعملها إزاى.. طريقة تنزيل الصور والفيديو من Google Photos على الكمبيوتر

لن تقدم "Google Photos" بعد الآن سعة تخزين مجانية "عالية الجودة" غير محدودة، مع تحميل الصور ومقاطع الفيديو، حيث سيتم احتساب صورك في مساحة التخزين المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت والتي تأتي مع حساب جوجل الخاص بك وتشمل Gmail وجوجل Docs وجوجل Sheets وخدمات جوجل الأخرى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن أحد الخيارات هو التوجه إلى خدمة تخزين سحابية مدفوعة مثل جوجل One أو iCloud من Apple، لكن في حالة عدم رغبتك في الإنفاق على مساحة التخزين، يمكنك تخزينها على محرك أقراص الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن كيفية القيام بذلك، إليك دليل سهل المتابعة:

للبدء، لدى جوجل أداة تسمى جوجل Takeout تتيح للمستخدمين تنزيل جميع بياناتهم المخزنة في حسابات جوجل بما في ذلك Google Photos، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح جوجل Takeout بزيارة "takeout.Google.com" من أي متصفح

2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب جوجل

3. بعد ذلك، انقر فوق الخيار "إلغاء تحديد الكل"

4. الآن، قم بالتمرير لأسفل وحدد مربع الاختيار الموجود أمام خيار Google Photos
5. ضمن خيار Google Photos، يمكن للمستخدمين الضغط فوق خيار "تنسيقات متعددة" للتحقق من التنسيقات التي سيتم تصدير البيانات إليها

6. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار ألبومات معينة للتصدير بالضغط فوق "كل ألبوم الصور المضمّن" الخيار وتحديد ألبومات محددة

7. بمجرد الانتهاء من عملية التحديد، قم بالتمرير لأسفل واضغط على زر الخطوة التالية.

8. ضمن خيار طريقة التسليم، اختر "إرسال رابط التنزيل عبر البريد الإلكتروني"

9. ضمن التردد، اختر تصدير مرة واحدة

10. ضمن نوع الملف وحجمه، اختر خيار zip. وحدد حجم التنزيل المطلوب الذي يتراوح من 2 جيجابايت إلى 50 جيجابايت، سيتم تقسيم الملفات الأكبر من الحجم المحدد تلقائيًا إلى تنزيلات منفصلة.

11. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق زر إنشاء تصدير.

المصدر: اليوم السابع

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