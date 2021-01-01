

ظهور دليل جديد يُلمح إلى أن آبل مهتمة بإطلاق حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس ظهور دليل جديد يُلمح إلى أن آبل مهتمة بإطلاق حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس

ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه خلال مقابلة مع صحيفة The Independent، بدا أن نائب الرئيس الأول لقسم البرمجيات في شركة آبل، السيد Craig Federighi، قد دحض تلك الشائعات التي تقول أن شركة آبل تطور حواسيب جديدة مُزودة بالشاشات الحساسة للمس. من المؤكد أنه لم يلفظ كلمات النفي ولم يكن خجولاً حيال ذلك، حيث قال بوضوح أن شركة آبل ” لا تفكر بعيدًا في شيء يتعلق باللمس “.



ومع ذلك، وفقًا لتغريدة نشرها Louie Mantia Jr، فقد عثر على رسم متحرك على متجر Mac App Store حيث تظهر يد تُلامس وتتفاعل مع نظام MacOS. على الرغم من تعليقات Craig Federighi، فقد أثار ذلك جدلاً على شبكة تويتر حول ما إذا كانت آبل تعمل على حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس أم لا.



قامت شركة آبل منذ ذلك الحين بإزالة الرسم المتحرك وإستبداله برسم ثابت بدون اليد، ولكن تم إلتقاط مقطع فيديو للرسم المتحرك تم نشره من قبل Louie Mantia Jr قبل أن يتم إزالته الآن. يبدو من الغريب أن تهتم آبل بإنشاء مثل هذا التصميم والموافقة عليه في المقام الأول إذا كانت غير مهتمة فعلاً بإطلاق حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس، لذلك لسنا متأكدين تمامًا مما يحدث هنا.

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بطريقة ما، من المنطقي أن تقوم شركة آبل بإطلاق حواسيب Mac المُزودة بالشاشات الحساسة للمس نظرًا لأن الحواسيب الجديدة المُزودة بالمعالج Apple M1 قادرة على تشغيل تطبيقات iPhone و iPad. في الوقت نفسه، فإن إستخدام الحواسيب المُزودة بالشاشات الحساسة للمس مثل الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية يبدو أمرًا غريبًا بعض الشيء وليس بديهيًا، لذلك من المنطقي أيضًا ألا تكون آبل حريصة على السير في هذا المسار. على أي حال، ما هو رأيكم؟