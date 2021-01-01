قال مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«فيسبوك»، محمد عمر، اليوم الأحد، إن منصة «فيسبوك» تركز بشكل رئيسي منذ مطلع السنة- يناير 2020- على 3 أشياء وهي ضمان أن الجميع يحصل على معلومات دقيقة؛ ودعم خبراء الصحة حول العالم؛ وإيقاف المعلومات المغلوطة على المنصة والمحتوى الضار.
وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية dmc: «أطلقنا مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-19)، الموجود في ال news feed، واخترنا هذا المكان المركزي للمستخدمين حتى يتمكنوا من الحصول على آخر الأخبار والمعلومات وكذلك الموارد والنصائح للحفاظ على صحتهم ودعم أسرهم ومجتمعهم بسهولة. قمنا حتى الآن بإرشاد ٢ مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 600 مليون شخص لـ(معرفة المزيد)».
وأوضح مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآلية المتبعة: نعمل على ضمان حصول الأشخاص على هذه المعلومات من أماكن آخرى عبر منتجاتنا:
شاركنا المعلومات الصادرة عن السلطات الصحية الرائدة مع مدراء المجموعات ليشاركها بدورهم مع مجتمعاتهم. إذا كنتم تبحثون عن معلومات حول فيروس كورونا على فيسبوك، فستجدون خاصيّة، توجه المستخدم إلى منظمة الصحة العالمية أو الجهة المحلية المعنية بالصحة للحصول على أحدث المعلومات.
إذا كنتم في بلد أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية عن انتقال العدوى من شخص لآخر، ستظهر لكم أيضًا هذه النافذة في newsfeed.
على انستجرام، فستجدون خاصيّة، توجه المستخدم إلى منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية المحلية.
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التعليقات على «فيسبوك»: أولويتنا التأكد من إمكانية وصول الجميع إلى معلومات موثقة ودقيقة
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