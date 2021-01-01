كشف شركة "تويتر" عن تعيين أحد أفضل القراصنة الإلكترونيين في العالم ويدعى "بياتر زاتكو"، في منصب رئيس الأمن، بهدف مواجهة التهديد على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.
وتتركز مهمة بياتر في إعادة النظر في أمن المعلومات وفحص سلامة الموقع الأشهر على مستوى العالم، في ظل مواجهة "تويتر" العديد من التحديات الأمنية، وفقًا لـ"رويترز".
وعمل بياتر في عدة مشاريع بينها شركة "جوجل"، كما أشرف على توزيع المنح لمشاريع الأمن الإلكتروني في وكالة الأبحاث والمشاريع الدفاعية الشهيرة "DARPA".
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التعليقات على «تويتر» يعين قرصانًا شهيرًا للتأمين من الاختراق
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