«تويتر» يعين قرصانًا شهيرًا للتأمين من الاختراق

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صورة الخبر: «تويتر» يعين قرصانًا شهيرًا للتأمين من الاختراق
«تويتر» يعين قرصانًا شهيرًا للتأمين من الاختراق

كشف شركة "تويتر" عن تعيين أحد أفضل القراصنة الإلكترونيين في العالم ويدعى "بياتر زاتكو"، في منصب رئيس الأمن، بهدف مواجهة التهديد على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.

وتتركز مهمة بياتر في إعادة النظر في أمن المعلومات وفحص سلامة الموقع الأشهر على مستوى العالم، في ظل مواجهة "تويتر" العديد من التحديات الأمنية، وفقًا لـ"رويترز".

وعمل بياتر في عدة مشاريع بينها شركة "جوجل"، كما أشرف على توزيع المنح لمشاريع الأمن الإلكتروني في وكالة الأبحاث والمشاريع الدفاعية الشهيرة "DARPA".

كما بدأت مسيرته في التسعينيات، حيث ذاع صيته في أوساط المختصين في القرصنة الإلكترونية ونظم الدفاع التكنولوجية.

يذكر أنه في يوليو الماضي خدعت مجموعة من المتسللين الشباب وحصلوا على حق الوصول إلى الأدوات الداخلية، ما سمح لهم بتغيير إعدادات الحساب ثم التغريد من حسابات المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، وحتى مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس.

المصدر: اخبار اليوم

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