وفقًا للتقرير الأحدث من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي لطالما كان صادقًا في تنبؤاته المتعلقة بمنتجات آبل القادمة، فهو يقول أن عائدات آبل سترتفع بنسبة تصل إلى 100 في المئة على أساس سنوي في العام 2021 بسبب التغيير المحتمل في مكونات بطارية iPhone 13.
يذكر التقرير أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة كمورد رئيسي لتشكيلة منتجات آبل بالكامل في العام 2021، بما في ذلك هواتف iPhone 13 Series في النصف الثاني من العام المقبل، وسماعات AirPods الجديدة التي من المتوقع أن يتم إصدارها في النصف الأول من العام المقبل، فضلاً عن جهاز iPad جديد مُزود بشاشة MiniLED في نفس الإطار الزمني.
تستخدم البطاريات المستخدمة حاليًا في تشكيلة iPhone 12 Series مزيجًا من الألواح اللينة والصلبة ويُقال أن تشكيلة iPhone 13 Series ستتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة، وهو ما أشرنا إليه في تقرير نشرناه في وقت سابق من هذا اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن بطاريات الألواح اللينة تحتوي على طبقات أقل من بطاريات الألواح الصلبة. سيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات في توفير مساحة ثمينة داخل هواتف الآيفون وتقليص تكاليف الإنتاج كذلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل ستقوم بإطلاق AirPods 3 و iPad المُزود بشاشة MiniLED في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتقرير جديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق