

آبل ستقوم بإطلاق AirPods 3 و iPad المُزود بشاشة MiniLED في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتقرير جديد آبل ستقوم بإطلاق AirPods 3 و iPad المُزود بشاشة MiniLED في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

وفقًا للتقرير الأحدث من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي لطالما كان صادقًا في تنبؤاته المتعلقة بمنتجات آبل القادمة، فهو يقول أن عائدات آبل سترتفع بنسبة تصل إلى 100 في المئة على أساس سنوي في العام 2021 بسبب التغيير المحتمل في مكونات بطارية iPhone 13.



يذكر التقرير أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة كمورد رئيسي لتشكيلة منتجات آبل بالكامل في العام 2021، بما في ذلك هواتف iPhone 13 Series في النصف الثاني من العام المقبل، وسماعات AirPods الجديدة التي من المتوقع أن يتم إصدارها في النصف الأول من العام المقبل، فضلاً عن جهاز iPad جديد مُزود بشاشة MiniLED في نفس الإطار الزمني.



تستخدم البطاريات المستخدمة حاليًا في تشكيلة iPhone 12 Series مزيجًا من الألواح اللينة والصلبة ويُقال أن تشكيلة iPhone 13 Series ستتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة، وهو ما أشرنا إليه في تقرير نشرناه في وقت سابق من هذا اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن بطاريات الألواح اللينة تحتوي على طبقات أقل من بطاريات الألواح الصلبة. سيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات في توفير مساحة ثمينة داخل هواتف الآيفون وتقليص تكاليف الإنتاج كذلك.

قد يعجبك أيضا... loading...

تحتوي هواتف iPhone 12 Series التي تم إطلاقها هذا العام على بطاريات أصغر قليلاً مقارنة مع البطاريات المستخدمة في تشكيلة iPhone 11 Series. ونظرًا إلى أن تكنولوجيا 5G تتطلب طاقة أكثر من 4G، فهذا الأمر أثر سلبًا على عمر البطارية في هواتف آبل الجديدة. وبالتالي، تأمل شركة آبل من خلال هذا النوع الجديد من البطاريات إلى إطالة عمر البطارية في تشكيلة iPhone 13 Series قدر الإمكان.من المتوقع أن تُشرف شركة Taiwan Career Technology على إنتاج ما بين 40 إلى 50 في المئة من بطاريات الهاتفين iPhone 13 و iPhone 13 Mini. ومن المتوقع أن تقوم شركتا Unimicron و Unitech بإنتاج البطاريات لهواتف الآيفون القادمة أيضًا.وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تأتي سماعات AirPods 3 القادمة مع تصميم يشبه تصميم سماعات AirPods Pro الحالية، ومن المتوقع أن تُشرف شركة Taiwan Career Technology على تصنيع بطاريات الألواح اللينة المستخدمة في سماعات AirPods نفسها، وكذلك في علب الشحن الخاصة بها. ستشرف نفس الشركة كذلك على إنتاج اللوحات الأم المرنة للمكونات الصوتية والبصرية من أجل لوحيات iPad المُزودة بشاشات MiniLED. مرة أخرى، من المتوقع ظهور كل من أجهزة iPad و AirPods 3 الجديدة في وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل.