

كوالكوم تؤكد حصولها على ترخيص لتزويد هواوي ببعض الرقاقات كوالكوم تؤكد حصولها على ترخيص لتزويد هواوي ببعض الرقاقات

أكدت شركة أشباه الموصلات الأمريكية كوالكوم حصولها على رخصة من الحكومة الأمريكية لبيع شركة هواوي بعض معالجات الهواتف من الجيل الرابع.



وجاء التأكيد على لسان المتحدث الرسمي باسم الشركة قائلًا “لقد حصلنا على رخصة لبيع هواوي العديد من المنتجات بما يشمل بعض معالجات الجيل الرابع”



وكانت تقارير قد تداولتها العديد من المواقع الإخبارية أشارت إلى قرب حصول كوالكوم على رخصة لبيع الشركة الصينية رقاقاتها خلال الفترة الماضية إلى أن تم تأكيد الأمر يومنا هذا.

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الرخصة وفقًا للإعلان لن تشمل تزويد هواوي معالجات أو رقاقات فوق الطرازات المخصصة لهواتف الجيل الرابع؛ كما أن الشركة لم تذكر إذا ما ستوفر معالجات الجيل الخامس مستقبلًا لهواوي.ويجدر بالذكر أن هواوي وكوالكوم قد توصلتا لاتفاق ترخيص استخدام براءة اختراع في 30 يوليو الماضي دفعت الشركة الصينية مقابله 1.8 مليار دولار أمريكي لمرة واحدة، كما تم التوصل لاتفاق أخر طويل الأمد حينها يتيح لهواوي استخدام براءات اختراع أخرى.وعلى غرار الشركة الأمريكية أكدت شركة AMD و إنتل وعدد أخر من مصنعي الرقاقات حصولهم على تصريحات لتزويد هواوي ببعض الرقاقات؛ في ظل الحديث أيضًأ عن حصول شركتي سوني Howe Technology على تصريحات لنفس الغرض هي الأخرى.