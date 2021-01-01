

تعملها ازاى.. كيفية إنشاء بريد إلكترونى جماعى فى Gmail فى 4 خطوات تعملها ازاى.. كيفية إنشاء بريد إلكترونى جماعى فى Gmail فى 4 خطوات

يمكنك بسهولة إنشاء بريد إلكتروني جماعي في Gmail ببعض الضغطات البسيطة، وهنا نقدم لك طريقة لا يتعين عليك من خلالها إضافة الكثير من الأسماء يدويًا في سطر "إلى" في رسالة بريد إلكتروني في كل مرة تحتاج فيها إلى إرسال رسالة، وهذه الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".



1. افتح Gmail في المتصفح، إذا كان Gmail مفتوحًا بالفعل في علامة تبويب متصفح أخرى، فقم بتحديث الصفحة.



2. اضغط على "إنشاء".



3. هناك طريقتان لإضافة مجموعة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى رسالة البريد الإلكتروني هذه، إذا كنت تتذكر اسم تصنيف الذي أنشأته، فأدخل اسمه في السطر "إلى"، وعندما ترى أنه يظهر كاقتراح، اضغط فوقه، وسيظهر جميع الأعضاء الذين أضفتهم إلى التصنيف، أو إذا كنت لا تريد كتابته، فاضغط فوق "إلى"، وفي النافذة المنبثقة، اضغط فوق "جهات الاتصال الخاصة بي"، ثم اضغط فوق اسم التسمية من القائمة.



4. يجب أن تكون المجموعة الآن فى سطر "إلى" فى البريد الإلكتروني، ويمكنك إنشاء البريد الإلكتروني وإرساله كالمعتاد.



إذا كنت ترسل البريد الإلكتروني إلى مجموعة من الأشخاص ليسوا من الأصدقاء المقربين أو العائلة أو زملاء العمل، فمن الشائع وضع عناوين البريد الإلكتروني في سطر "نسخة مخفية الوجهة" بدلاً من سطر "إلى"، لذلك فإن عنوان البريد الإلكتروني للجميع ليس يتشارك علنا.