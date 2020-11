حتى شركة آبل متفاجئة بالأداء الممتاز للمعالج Apple M1 الجديد حتى شركة آبل متفاجئة بالأداء الممتاز للمعالج Apple M1 الجديد

أدلت شركة آبل بالكثير من الأشياء حول معالجها الجديد Apple M1 المصمم خصيصًا للحواسيب الخاصة بها والذي إستخدمته حتى الآن في كل من MacBook Air With M1 و MacBook Pro 13 With M1 إضافة إلى Mac Mini 2020. ليست لدينا فكرة عن أداء هذه الحواسيب في العالم الواقعي، ولكن إختبارات الأداء أثبتت أنها قوية جدًا، بل إنها تفوقت على نظيرتها المُزودة بمعالجات Intel، بما في ذلك نسخة 16 إنش من MacBook Pro المُزودة بالمعالج Intel Core i9.



في الواقع، لم يفاجئ أداء المعالج Apple M1 الكثير منا فحسب، بل فاجأ حتى المسؤولين في شركة آبل نفسها. في مقابلة مع صحيفة The Independent، ذكر نائب رئيس قسم البرمجيات في شركة آبل، السيد Craig Federighi مدى دهشتهم أثناء قيامهم بتطوير المعالج Apple M1 الجديد.



نُقل عن السيد Craig Federighi قوله أن الشركة كانت في المقام الأول تتطلع إلى تطوير مُعالج جيد، ولكن في نهاية المطاف بعد تجميع المكونات، وجدت الشركة أن المعالج الجديد يعمل بشكل أفضل مما كانت الشركة تتوقع بحيث كان في الأخير أفضل من توقعات الشركة.

في حين أن الأداء، على الأقل على الورق، مثير للإعجاب، إلا أن أكثر ما أعجب الكثيرين هو عمر البطارية المُعلن عنه للحواسيب المحمولة الجديدة، حيث تقول الشركة أنه يصل إلى نحو 17 ساعة. ومع ذلك، لم يتم إختبار أي من ذلك حتى الآن نظرًا لأن الحواسيب المحمولة الجديدة لم يتم إصدارها حتى الآن، ولكنها متاحة للطلب المسبق ولا يمكننا الإنتظار لنرى كيف ستتعامل مع الإستخدام اليومي للمستخدمين.