

خصم كبير.. أفضل حاسبات الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدى خصم كبير.. أفضل حاسبات الألعاب ضمن عروض البلاك فرايدى

مع اقتراب يوم الجمعة السوداء أو "البلاك فرايدي"، يسعى جميع الأشخاص للعثور على أفضل الأجهزة الإلكترونية بأكبر تخفيض لها، ومن بين هذه الأجهزة هي حاسبات الألعاب الشهيرة التي أصبحت كبري الشركات التكنولوجية تهتم بتصنيعها مع إضافة مواصفات قوية تناسب ألعاب الفيديو الحديثة ولكنها تكون باهظة الثمن.



ووفقا لما ذكره موقع "tomsguide"، فإن عروض الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" لأجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب، تجلب أجهزة اللابتوب القوية بأسعار مخفضة وللجصول على الكمبيوتر المحمول الذي تريد شراؤه نستعرض إليك أفضل العروض لهذا الشهر.



1. حاسب Dell G3 15:

يأتي لابتوب Dell G3 15، مع معالج رباعي النواة من الجيل العاشر i5، وشاشة بقياس 15.6 بوصة وبدقة FHD مع معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب ذاكرة وصول تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بسعر 749 دولار أي ما يعادل 11,712 جنيها مصريا.

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