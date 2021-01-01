تتميز أجهزة الكمبيوتر باحتوائها على مساحة كبيرة تتحمل الملفات الكبيرة والصور والفيديوهات المتنوعة وغيرها، الأمر الذى يجعلنا نقوم بحفظ أكبر عدد من الملفات على الكمبيوتر أولا ثم نقل جزء منها إلى هواتفنا، وهو الأمر الذى يتطلب الكثير من المخاطر مثل الإصابة بالفيروسات التى يمكنها تدمير الهاتف.
بحسب موقع AlternativeTo فإن هناك عددا من المواقع التى يمكن من خلالها أن نتفادى نقل الملفات من أجهزة الكمبيوتر إلى هواتفنا الذكية دون المرور بمشكلة الإصابة بالفيروسات، والتى يقع فيه الكثير من المستخدمين الذين يقومون عادة باستخدام الوصلات والأسلاك أو استخدام البلوتوث لنقل هذه الملفات.
يمكن التخلى عن الطريق التقليدية التى تسبب الكثير من الضرر للهواتف من خلال استخدام موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تجنب الفيروسات .. أفضل مواقع لنقل البيانات من الكمبيوتر إلى الهاتف الذكى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق