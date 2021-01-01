PUBG Mobile تؤكد أنها ستعود إلى الهند مع نسخة جديدة

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PUBG Mobile تؤكد أنها ستعود إلى الهند مع نسخة جديدة

بينما إنسحبت PUBG Mobile من الهند بعد حظرها من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات المحلية، يبدو أن هناك ضوءًا في نهاية النفق. أكدت شركة PUBG Corporation أنها تخطط للعودة إلى الهند تحت إسم PUBG Mobile India. ستحتوي اللعبة الموجهة للاعبين في الهند على محتوى مُغاير داخلها والعديد من الأشياء المصممة خصيصًا للمستخدمين في الهند والتي تعكس الأشياء التي يفضلها المستخدمين المحليين. والأهم من ذلك، ستركز اللعبة على التعامل مع بيانات المستخدمين بشكل أكثر شفافية مع إحترام القوانين المحلية.

تخطط شركة Krafton Inc، وهي الشركة الأم لـ PUBG لإستثمار 100 مليون دولار أمريكي في مشروع PUBG Mobile India. ستكون هناك تعديلات على طريقة اللعب بما في ذلك تأثيرات الضربات الخضراء بدلاً من الحمراء وكذلك الشخصيات الملبوسة بالكامل منذ البداية. تُخطط الشركة أيضًا لإضافة ميزة للمساعدة في التحكم في وقت اللعب من أجل اللاعبين الشباب لتعزيز عادات اللعب الصحية لديهم.

هناك أيضًا خطط لإنشاء مكتب محلي في الهند وتوظيف أكثر من 100 موظف للتعامل مع الاتصالات وخدمات المستخدم. هناك خطط لإقامة بطولات وأحداث خاصة بالهند والمزيد من المشاريع الترفيهية في المستقبل. لا يوجد تاريخ محدد لإطلاق PUBG Mobile India.

المصدر: موقع الكترونى

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