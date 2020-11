إيه الفرق بين Google One وApple One.. السعر والمميزات إيه الفرق بين Google One وApple One.. السعر والمميزات

أنهت خدمة صور جوجل Google Photos تخزينه المجاني غير المحدود، حيث أعلنت الشركة في منشور بالمدونة أنه اعتبارًا من 1 يونيو 2021، يتم نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة احتياطيًا بجودة عالية؛ سيتم احتسابها في مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي تأتي مع حساب Google الخاص بك أو أي مساحة تخزين إضافية قد تكون اشتريتها، بنفس الطريقة التي تعمل بها خدمات Google الأخرى مثل Google Drive وGmail بالفعل.



وقد قالت الشركة إنها تدرك أن هذا تغيير كبير ولذا فهي تمنح المستخدمين ما يقرب من ستة أشهر للتخطيط للطريقة التي يريدون بها استخدام سعة 15 جيجا بايت لديهم، حيث تقول المنشور: "نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف ونقر بأن هذا تحول كبير، لذلك أردنا إخبارك مسبقًا جيدًا ومنحك الموارد لمساعدتك في التنقل في هذا التغيير".





لذلك إذا كنت تتساءل عما ستفعله بصورك، فهناك العديد من خدمات التخزين المستندة إلى السحابة بما في ذلك Google One الخاص بـ Google، حيث قالت الشركة "في 1 يونيو 2021، سنطلق أداة جديدة لإدارة التخزين والتي ستساعدك في العثور بسهولة على المحتوى الداكن والضبابي وغير المرغوب فيه وحذفه، ويمكنك أيضًا شراء المزيد من السعة التخزينية باستخدام Google One حيثما كان ذلك متاحًا"، كما تنشر المدونة أيضًا وتقترح، فيما يوفر Google One مساحة تخزين موسعة وإمكانية الوصول إلى الخبراء والمزيد. تبدأ الخطط من 130 روبية في الشهر.على الجانب الأخر يتمتع مستخدمو أجهزة أبل أيضًا بخيار شراء تخزين iCloud الخاص بالشركة أو خطط Apple One، حيث أن Apple One عبارة عن مجموعة من خدمات أبل بسعر شهري منخفض، إذ يتمتع المستخدمون بخيار الاختيار من بين خدمات أبل، والتي تشمل الموسيقى والتلفزيون والأركيد بخلاف iCloud، وباستخدام الخطة العائلية، يمكنك دعوة ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين للانضمام، وفيما يلي الأسعار والتخزين والتفاصيل الأخرى حول Google One وApple One وApple iCloud. جوجل وان