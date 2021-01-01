

لإصلاح ثغرات أمنية.. «جوجل» تصدر تحديثا لـ«متصفح كروم» لإصلاح ثغرات أمنية.. «جوجل» تصدر تحديثا لـ«متصفح كروم»

أصدرت جوجل، تحديثًا جديدًا لمتصفح كروم، لإصلاح ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل المتسللين.



لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة حول الثغرات الأمنية المصححة وأي هجمات، لكن قالت جوجل: «للتأكد من أنك آمن، يُنصح جميع مستخدمي جوجل كروم بالتحديث الآن»



قال موقع «ذا صن»: يمكن تحديث جوجل كروم، تلقائيًا عند إعادة فتح المتصفح، ولكن لكي تكون في الجانب الآمن، يمكنك اتباع الخطوات التالية :

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1- على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح متصفح Google Chrome وانقر فوق رمز المزيد (ثلاث نقاط رأسية) في أعلى اليمين.2- انقر فوق تحديث Google Chrome، أو إذا لم يكن هذا الخيار موجودًا، فهذا يعني أنك تستخدم أحدث إصدار بالفعل.3- بمجرد التحديث، انقر فوق إعادة التشغيل.4- سيقوم المتصفح بحفظ علامات التبويب والنوافذ المفتوحة وإعادة فتحها عند إعادة التشغيل.5- يمكنك أيضًا إعادة تشغيل المتصفح لاحقًا بالنقر فوق ليس الآن، سيؤدي هذا إلى تطبيق التحديث في المرة التالية التي تعيد فيها تشغيل المتصفح، سيتم تلوين رمز المزيد (1) باللون الأخضر إذا كان التحديث متاحًا لمدة يومين، أو (2) باللون البرتقالي إذا كان التحديث متاحًا لمدة أربعة أيام ، أو (3) باللون الأحمر إذا كان التحديث متاحًا لمدة سبعة أيام.يذكر أن قامت جوجل بتصحيح خمس ثغرات أمنية مشابهة تسمى «أيام الصفر»، في الأسابيع الثلاثة الماضية.